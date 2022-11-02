Суд передав АРМА активи двох російських підприємств на 70 мільйонів

Суд передав в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права в статутних капіталах двох підприємств з Івано-Франківщини, власниками яких є громадяни РФ.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що передані права на частки у понад 90% статутних капіталів цих підприємств загальною вартістю майже 70 млн грн.

"ДБР встановило, що фактичними власниками цих підприємств є громадяни Росії. Цей факт намагалися приховати аби уникнути конфіскації майна в дохід держави. Вони створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність", – пояснили правоохоронці.

Також встановили, що ці підприємства ухилялись від сплати податків на мільйони гривень.

Триває досудове розслідування за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (ч. 2 ст. 212 КК України).