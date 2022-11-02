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бізнес (1094) Іран (443)

В Україні продовжують працювати 900 іранських компаній

іран

В Україні виявили 863 компанії з іранським капіталом: серед засновників або кінцевих бенефіціарів даних підприємств наявні громадяни Ірану або ж закордонні компанії з іранською "пропискою".

Про це свідчать дані дослідження аналітиків R&D центру YouControl.

Згідно з останніми відомими даними за 2020 рік, ці компанії згенерували 351,8 млн грн чистого доходу від реалізації продукції. При цьому, контролюючи 431,4 млн грн активів балансу та зареєструвавши сумарний статутний капітал у розмірі 398,7 млн грн.

Найбільше іранських компаній сконцентровано у Києві – 661, далі йдуть Харківська, Одеська, Київська та Дніпропетровська області. Тобто, іранський капітал фокусується навколо найбільших промислових центрів країни. Тоді як в західній частині України таких компаній зареєстровано найменше, кажуть аналітики.

Здебільшого такі компанії займаються в Україні неспеціалізованої оптовою торгівлею. Відповідний КВЕД зазначений як основний для 91 іранської компанії (10.5% від загальної кількості).

Також відносно багато компаній спеціалізуються на діяльності у сферах будівництва (5.3%), ресторанного бізнесу (5.0%), комп’ютерного програмування (4.5%).

Високу питому вагу мають оптові торговці овочами і фруктами, туристичні та дизайнерські агентства, а також оптові торговці зерном, будматеріалами та паливом.

Найбільше чистого доходу у 2020 році отримало ТОВ "Зіба" – 128,8 млн грн. Компанія спеціалізується на оптовій торгівлі фруктами й овочами. Керівник та учасник ТОВ громадянин Ірану Гадірі Аліреза Раджаб також зареєстрований як фізична особа-підприємець із основним видом діяльності оптова торгівля фруктами й овочами.

Компанія ТОВ СП "Бегленд" працює на ринку України з 2002 року і спеціалізується на виробництві поліпропіленових мішків для муки, цукру і зернових культур, а також виробів з поліетилену. Частка у статутному капіталі компанії іранської фірми "Раззаг Калае Тебріз" становить близько 20%.

10% статутного капіталу компанії ТОВ "Суперлакомка", що виробляє кондитерські вироби під ТМ "Шоколадно", належить громадянці Ірану Хушиарі Лейлі Есмаель

У структурі власності комплексного постачальника гідравлічних і пневматичних рішень ТОВ "Гідропневмосистеми", що у 2017 році став переможцем тендеру на постачання обладнання ДАХК "Артем" на суму близько 300 тис. грн, також присутній громадянин Ірану. Власником 33% статутного капіталу компанії є Сафар Ханлу Хуссейн.

Єдиним учасником компаній ТОВ "ДВК Петрол", ТОВ "Астрател" та ТОВ "Електромонтажні інноваційні технології" є громадянин Ірану Пазукі Азам. Керівником цих трьох компаній значиться Алам Мухаммад Різван.

Співвласником ТОВ "Міжнародна компанія розвитку промисловості України" є громадянин Ірану, що зареєстрований у м. Ірпінь Київської обл. - Дабірсіагі Сеєдхесамеддін. Прізвище та ім'я збігаються із прізвищем та ім'ям керівника ще однієї компанії – ТОВ "Месія Біофарма".

"Хоч українські компанії, що прямо належать громадянам Ірану, не відіграють провідної ролі в українському бізнесі, проте як владі, так і бізнесу варто звертати належну увагу на походження учасників підприємств (особливо тих, хто здійснює вирішальний вплив). Адже громадяни країни, котра де-факто допомагає постачанням зброї росії в агресії проти нашої держави, потребують більш детальної уваги та перевірки. Особливо в аспектах можливої наявності міжнародних санкцій, а також зв’язків із науково-технічним чи воєнно-промисловим комплексом Ірану", – підсумували експерти.

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Топ коментарі
+9
Жесть... разве такое возможно когда шахеды убивают и власти ирана лгут?
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02.11.2022 10:56
+8
Да както пофиг. Их не должно быть в стране
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02.11.2022 10:57
+6
Зашибись мля. Так вот кто финансирует бомбардировки Украины. Мало того так мы еще учим иранских студентов которых по нашим улицам бродит как говна
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02.11.2022 11:09
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Отнять и поделить!!! Но это в основном шаурмычные ларьки и торговцы похлавой
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02.11.2022 10:52 Відповісти
Да както пофиг. Их не должно быть в стране
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02.11.2022 10:57 Відповісти
...І НІ ОДНОГО ІРАНЦЯ
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02.11.2022 11:56 Відповісти
Засранця!
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02.11.2022 13:53 Відповісти
Нормально((
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02.11.2022 10:55 Відповісти
Жесть... разве такое возможно когда шахеды убивают и власти ирана лгут?
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02.11.2022 10:56 Відповісти
Зелентрест дав добро.
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02.11.2022 11:45 Відповісти
З нашою проклятою владою все можливо!
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02.11.2022 11:46 Відповісти
Зашибись мля. Так вот кто финансирует бомбардировки Украины. Мало того так мы еще учим иранских студентов которых по нашим улицам бродит как говна
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02.11.2022 11:09 Відповісти
Згоден повністю...крім цього пора з цими ....закінчувать, нічого видавимо...хай ще за наш літачок відповідь дадуть, козляри
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02.11.2022 12:17 Відповісти
до 17:00 вони працюють...завтра їх нема , або туди прийдуть люди
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02.11.2022 11:25 Відповісти
...а...ніззяя якось ...ускоріть?
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02.11.2022 11:45 Відповісти
судячи з обороту це 900 маленьких ларьків типу купи-продай. але і їх не повинно бути.
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02.11.2022 11:27 Відповісти
Як неочікувано,боневтік,бонепродавав двигуни,бонелох.
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02.11.2022 11:30 Відповісти
Для нашої недоумкуватої бидлоеліти це занадто складна думка.
П.С.
Пам'ятаю, як голова адміністраціі президента Порошенка дехто ЛОЖКІН казав в інтерв'ю Соні Кошкіній "как же мы можем отказаться от фабрики в Липецке? Это же актив"
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02.11.2022 11:32 Відповісти
Війна ,а раша підприємства працюють, іран надає зброю оркам,а підприємства ірану на території України працюють. Мене не залишає думка Чи уряд знає,що робить?
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02.11.2022 11:39 Відповісти
Все вони добрет знають. Те і роблять.
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02.11.2022 11:47 Відповісти
это например-завод кумыса..фабрика паранджей...артель верблюдов и ковров..ахахах е смешите такое впервые слышу
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02.11.2022 11:45 Відповісти
банальні шпигунські центри
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02.11.2022 11:45 Відповісти
в контексте происходящено сейчас в Иране, клеймить всех иранцев просто тупо и не полезно для нас! Надо различать Иран и режим аятоллы. Многие иранцы бежали от режима. Знаменитый иранец Али Даеи выступил что б его страну отстранили от ЧМ по футболу в Катаре, теперь его судьба не известна. А идиотам студенты иранские мешают. Так линейно только Зе лекторат мыслить может!
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02.11.2022 11:48 Відповісти
При всій повазі...опускаючи епітети...Повідомлю тобі просту річ - увесь світ зараз донатить Україну, в т.ч.безпосередньо фінансово - тобто частина коштів осідає в кишенях бородачів ТАК? Я питаю - так? І потім частина тих грошей бере участь у знищенні, як мене особисто так і критичного майна моєї держави... Так от - або ти, перс - донатиш ЗСУ, або вилітаєш дроном до себе в межиріччя разом з послом - бо висновки є офіційні від ООН... Так що "линейно" мислиш саме ти, толерант ...і мені все-рівно хто там де зник з тих іранців, вони САМІ обирають свій шлях, як і кожна нація, як і ми (на жаль), тому по-х..й хто там з них тікає від режиму
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02.11.2022 12:14 Відповісти
якась маячня ділентанта))) С чого ти вирішив що якщо іранець має справу в Україні платить податки аятоллі? Багато іранців дууууже багато років не живе в Ірані і має два громадянства. А як стосовно тих іранців хто вийшов в Берліні на підтримку України? Я так розумію що тобі важко проявити розумові здібності притаманні "хомо сапиенс"
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02.11.2022 17:30 Відповісти
ти читав? "При всій повазі.." , не влаштовує?
Чуєш, хомо-писенс, і свого не цурайся і чужому навчайся, по темі взагалі - читай, якщо хочеш коран...
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02.11.2022 17:37 Відповісти
твоє словоблуддя не додасть здорового глузду висловам
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02.11.2022 17:45 Відповісти
Межиріччя це Ірак, не Іран. Особисто знаю іранця який з перших днів був у ТРО в Києві. Абсолютна більшість іранців які тут живуть виїхали з своєї країни через незгоду з керівництвом держави, у багатьох вбили друзів і родичів під час протестів (ці протести проти ісламізації проходять регулярно і придушуються масовими розстрілами) . А якщо є нестримне бажання щось забороняти то у нас ще є багато біженців з Білорусі, серед них і бізнесмени і айтішники, давайте і їх заборонимо, нафіг нам економіка.
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02.11.2022 18:05 Відповісти
Яка несподівана новина. Подивиться краще хто керує країною, хто обліпив все керівництво: зрадники ,крадії,шахраї і просто тупі бовдури, бо чиїсь куми , друзі чи родичі . Всі знають 100 відсотково хто є дєрьмак, татаров, зеленське, ахренія...і.т.д.Але щоб заарештувати цю банду треба щось таке , мабуть щоб вони почали стріляти в українців ,чи щось подібне. Бо інші їхні відверті лиходія зійшли з рук і вони продовжують далі шкодити нашій Україні.
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02.11.2022 12:12 Відповісти
Може влада про це не знає і тільки от довідалась бідняжка.
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02.11.2022 12:17 Відповісти
Спросите сначала сколько из них поддерживает политику отбитого Ирана, а потом уже принимайте решения, имхо
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02.11.2022 12:45 Відповісти
По сравнению с российским капиталом в Украине, иранский - это детский сад, ясельная группа.
А фишка в том, что иранский капитал в Украине - это чисто иранский. Т.е. приехал иранец с деньгами и открыл в Украине бизнес. А россияне всегда имеют в "партнерах" украинских решал. И чем крупнее бизнес, тем более высокие должности и кабинеты занимают эти "решалы". Пчелы против меда бывают?
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02.11.2022 12:45 Відповісти
Не на часі "то другое".
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02.11.2022 13:18 Відповісти
Їм гроші, а нам "шахеди"!!! - МАРОДЕРИ!!!
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02.11.2022 13:32 Відповісти
І потім скажіть що ми не @обнуті.....
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02.11.2022 18:06 Відповісти
Чи і досі є така фірма, чи лише тінь в інтернеті?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Softex-Aero
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02.11.2022 20:12 Відповісти
национализировать в пользу сбитого МАУ
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02.11.2022 22:49 Відповісти
в америці = 12 друзів оушена.
в Україні = 900 друзів зеленського.
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03.11.2022 00:30 Відповісти

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