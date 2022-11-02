У "Дію" додали нову військову облігацію – "Бердянськ"

Відсьогодні у "Дії" можна купити нову військову облігацію – Бердянськ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Зазнається, що вона має процентну ставку 14% та дату виплати до 10 травня 2023 року.

"Бердянськ – це місто, яке українці люблять за яскравий курортний сезон. Та цього року через російське вторгнення ми не мали можливості поїхати на тепле Азовське море. Однак у наших силах пришвидшити деокупацію міста – придбати військові облігації в "Дії", – наголосив Федоров.

Він нагадав, що за покупку облігації не треба платити жодних комісій чи додаткових платежів.

Окрім "Бердянська", у "Дії" також доступні такі облігації як "Севастополь", "Донецьк", "Маріуполь", "Херсон" та "Мелітополь".

Як повідомлялося, станом на 1 листопада, через "Дію" були повністю розпродані "кримські" та "луганські" облігації. Загалом у "Дії" українці придбали 82 тис. військових облігацій, що дорівнює понад 82 млн грн.

Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок "Дія". Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території. Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає. Водночас можна обрати термін облігації – на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку "єПідтримка".