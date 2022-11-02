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Київстар (268) мобільний зв'язок (765) росія (13628) телеком (58)

Власник "Київстару" вирішив продати російського мобільного оператора "Білайн"

veon

Нідерландський холдинг Veon, який володіє російським оператором зв’язку "Вимпелком" (бренд "Білайн"), заявив про намір вийти з активу.

Veon повідомив про проведення конкурсного процесу для продажу свого російського активу "Вимпелком", повідомляє "Коммерсант"..

У "Вимпелкомі" також підтвердили, що акціонером запущено процес реструктуризації структури власності оператора. За даними джерел видання, йдеться про передачу управління російським бізнесом топменеджменту.

Зазначається, що на компанію було накладено безліч регуляторних обмежень через те, що акціонером компанії є "іноземний холдинг із недружньої юрисдикції", зазначили в пресслужбі "Вимпелкому": "Це призвело до того, що компанія перебуває у менш вигідному становищі порівняно з іншими гравцями телеком-ринку". Зокрема, компанія втратила доступ до держзамовлення.

Юристи сподіваються на те, що передача "Вимпелкому" до російської юрисдикції дозволить нідерландському Veon уникнути санкцій. Крім того, Veon зменшить репутаційні ризики, вважає партнер адвокатського бюро NSP Сергій Гландін.

Продаж "Вимпелкому" сторонньому російському інвестору було б ускладнене, оскільки є обмеження на виведення капіталу з країни, зазначило джерело "Комерсанта".

Російським "Вимпелком" володіє нідерландський холдинг Veon, 25% якого належить Letterone Holdings. Засновники Letterone Holdings Михайло Фрідман, Герман Хан та Олексій Кузьмічов, а також член ради Петро Авен перебувають під західними санкціями з весни 2022 року. У травні Кузьмічов та Хан вийшли із співвласників LetterOne. Фрідман, Хан та Кузьмічов також є засновниками "Альфа-груп", зокрема Фрідман очолює її наглядову раду.

Зазначимо, що група Veon також є акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар".

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Топ коментарі
+6
У нас вибору немає яким звязком кристуватись, ринок повністю монопольний, все жостко зарегульовано законом під 3 обраних
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02.11.2022 11:03
+5
ФАКТ - після того як Київстар став кацапським, він став найгіршим мобільним оператором України.
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02.11.2022 10:35
+5
Все просто: у власника "Київстару" був раб (власник російського "Білайну"), якого було вирішено продати
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02.11.2022 11:33
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ФАКТ - після того як Київстар став кацапським, він став найгіршим мобільним оператором України.
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02.11.2022 10:35 Відповісти
А після того, як Лайф став турецьким - із гівна перетворився на найкращого оператора.
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02.11.2022 12:47 Відповісти
Так нідерландським, і пофіг що там одні кацапські олігархи євреї.
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02.11.2022 19:01 Відповісти
Об заголовок мозок можна зламати
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02.11.2022 10:48 Відповісти
Все просто: у власника "Київстару" був раб (власник російського "Білайну"), якого було вирішено продати
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02.11.2022 11:33 Відповісти
У нас вибору немає яким звязком кристуватись, ринок повністю монопольний, все жостко зарегульовано законом під 3 обраних
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02.11.2022 11:03 Відповісти
А у Фрідмана вже є український паспорт,
який надав Зеленський.
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02.11.2022 11:04 Відповісти
" Подивимось-подивимось.." Здається акціонери "вимпелкому" просто відрубають московське коріння для вибілювання...
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02.11.2022 11:48 Відповісти
просто юридические мутки, по сути ничего не изменится
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02.11.2022 11:50 Відповісти
А тепер будь ласка поясніть для не-юристів, хто кого кому продає? Три ***** рази статтю прочитав, не зрозумів. Журналістика рівня бог просто.
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02.11.2022 12:09 Відповісти
Так той Київстар ,щей гроші краде з рахунку,якщо поповниш більше всі гроші спише. Чисто Російська контора
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02.11.2022 14:38 Відповісти
Давно пора!На кого працює?Для чого йому Хелсі?Чому Хелсі у них?Де МОЗ,Кабмін,СБУ?Що відбувається?Яке відношення вони мають до охорони здоров'я держави?
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02.11.2022 18:27 Відповісти
Де факто VEON залишиться під російським контролем. А Київстар став російським після входження норвезького Теленор (попереднього власника Київстару) до російського Вимпелкому, але контрольний пакет у Вимпелкомі належав російській Альфа груп
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02.11.2022 19:48 Відповісти

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