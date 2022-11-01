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хабар (494) застава (272) Максим Микитась (138)

Микитасю зменшили заставу більше ніж у 2,5 раза – до 100 мільйонів

микитась

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила заставу колишнього народного депутата Максима Микитася до 100 млн грн, однак він залишиться під вартою, поки не внесе заставу.

Про це повідомляє NABU Daily.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього нардепа Максима Микитася, викритого на спробі підкупу міського голови Дніпра Бориса Філатова за 22 млн євро, у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 260 млн грн.

Як зазначалося, якщо Микитась не внесе заставу, він перебуватиме у СІЗО до 16 грудня.

Нагадаємо, Микитася затримали 18 жовтня.

Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

За даними слідства, у жовтні колишній народний депутат запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

"Лояльність" мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро", – вказували в НАБУ.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.

У НАБУ не уточнювали прізвища затриманого екснардепа, вказавши лише на його причетність до управління держкомпанією "Укрбуд" та те, що він вже є обвинуваченим в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається у суді. Таким чином, ймовірно, йдеться про Максима Микитася.

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Топ коментарі
+24
Тобто на лапу хотів дати 900 млн. Але заставу призначили в 260, потім зменшили до 100. Дивна математика
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01.11.2022 21:18
+22
апеляційну палату самого вищого антикорупційного суду пабіділо бабло мікітася.
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01.11.2022 21:13
+19
Тобто зменшили суму застави до тієї суми що вже нашкребли, а зверху ще долю малую за супровід по "зеленому корідору" . На глазах у изумленной публики повторение номеров на бис
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01.11.2022 21:11
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Тобто зменшили суму застави до тієї суми що вже нашкребли, а зверху ще долю малую за супровід по "зеленому корідору" . На глазах у изумленной публики повторение номеров на бис
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01.11.2022 21:11 Відповісти
Яке нашкребли - зменшили до суми яку віддати не жаль (( 100 млн грн для нього - день у казино Монако погуляти !
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01.11.2022 21:32 Відповісти
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01.11.2022 21:13 Відповісти
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01.11.2022 21:14 Відповісти
апеляційну палату самого вищого антикорупційного суду пабіділо бабло мікітася.
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01.11.2022 21:13 Відповісти
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01.11.2022 21:15 Відповісти
Гарін казав не "рожа", а "рьожа"
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02.11.2022 07:13 Відповісти
Через день зовсім відпустять! Це ж наш суд !
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01.11.2022 21:18 Відповісти
Тобто на лапу хотів дати 900 млн. Але заставу призначили в 260, потім зменшили до 100. Дивна математика
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01.11.2022 21:18 Відповісти
Та отож
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01.11.2022 21:19 Відповісти
Чому дивна - зелена ))
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01.11.2022 21:33 Відповісти
великий ланцюг, витрати....
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01.11.2022 21:39 Відповісти
ЗЄльона арифметика.
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01.11.2022 23:34 Відповісти
Савпадєніє?Да,савпадєніє...
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01.11.2022 21:19 Відповісти
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01.11.2022 21:22 Відповісти
Цензор, потрібно публікувати прізвища суддів.
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01.11.2022 21:24 Відповісти
відкрийте рєєстр судових справ - там рішення повинне бути оприлюднене , прізвища суддів вказуються обов"язково !
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01.11.2022 21:34 Відповісти
Це зрозуміло. І взагалі цю новину в реєстрі можна знайти, і нема сенсу на цензорі її писати.
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02.11.2022 01:19 Відповісти
Ну на Цензорі написали тому що не всім цікаво читати реєстри судових справ , людей більше цікавить відсутність власного прізвища у спискові адмінправопорушників , а для цього Дії достатньо ((
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02.11.2022 01:58 Відповісти
І адресу.
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01.11.2022 23:35 Відповісти
Скоро мобілізують і десантують десь під Монако, партизанити.
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01.11.2022 21:25 Відповісти
Я не удивлюсь, если его скоро вообще наградят
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01.11.2022 21:29 Відповісти
І не тільки нагородять , а іще і матеріальну компенсацію виплатять (( скільки там мільярдів кубів Бєні газу повернули і грошових коштів ? (( Ну цей на Бєню не тягне , але ж все-таки із слугами урода товаришує ((
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01.11.2022 21:37 Відповісти
хто би сумнівівся...
https://biz.censor.net/news/3377365/sud_areshtuvav_nasirova_z_rekordnoyu_zastavoyu_u_rozmiri_523_milyiony... який закордоном ховається
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01.11.2022 21:30 Відповісти
зменшили заставу більше

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01.11.2022 21:31 Відповісти
такі руснявьіє перли тут називають тролінг...😭
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01.11.2022 21:42 Відповісти
Вот уж воистину:"Сваих не брасаем"....суки
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01.11.2022 21:35 Відповісти
Разве друга Татарова можно посадить? - Oн же его cдаст!
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01.11.2022 21:39 Відповісти
Люди на армію копійки збирають,а суки в мантіях мільйони хабарникам віддають і скільки це буде продовжуватись,нічого святого,бабло рулить
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01.11.2022 21:40 Відповісти
With such a development, in a week, he'll be walking out a free man. The Ukrainian justice is the best, it seems.
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01.11.2022 21:45 Відповісти
Its not ukrainian justice, its zelenskiy justice. Ukrainian justice would be a shot in the mykytas' head and in heads of all those "judge" motherfuckers.
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02.11.2022 09:45 Відповісти
I would've gladly agreed with you, but the fact of the matter is that majority of so-called "oligarchs" have amassed their wealth by stealing a long time before him. And all of it happened in broad daylight, with all law-and-order completely oblivious to that. A good example would be Kolomoisky, wouldn't it?
All I'm saying is that Ukraine must become super tough on corruption and punish all caught in it to the full extent of the law. Then, the freed money will allow it to create a superior military, which in turn will be a strong deterrent to any aggression from the savages living next to you.
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02.11.2022 13:25 Відповісти
He`ll come out scot free !
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02.11.2022 15:27 Відповісти
у судей это традиция загибают потом заносят и снижают... следующий ромка насиров...
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01.11.2022 21:46 Відповісти
Якщо зробити помилку і добавити *-1 то застава перетворитися без умислу, а помилково у прибуток , уваля
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01.11.2022 21:53 Відповісти
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01.11.2022 21:55 Відповісти
Є суддя в Чернігові і її брат адвокат вище багато адвокатів , що можуть зробити та роблять схожі дії - перетворюють жертв на злочинців, а злочинців на жертв. Створено на правах реклами у користь судді Логвіної.
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01.11.2022 21:56 Відповісти
Судья:-Подсудимый, вы признаете свою вину? -Нет. Судья:-Ну, на нет и суда нет.
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01.11.2022 22:03 Відповісти
100 мілліонів для Микитася , це дріб'язок
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01.11.2022 22:09 Відповісти
а насирова попроще, там старшие пайщики уже не приделах. А этот веселый строитель выглядит каким то умалишенным. Ну кто ему даст хотя бы гривну. Но какую другую комбинацию придумают в ОПе. Нужно немного подождать. В ОПе придумали простой дебильный ход, предусматривается что решения судьи ВАКСа можно апеллировать в Печерском суде, у Вовка. С дня на день примут и Гнусавый поддержал. И только тогда весельчак выйдет на свободу без залога.
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01.11.2022 22:11 Відповісти
У Краiни,де всi гiлки влади грабiжники,мерзотники,нахабнi и брехливi тварюки шукати справедливостi,что чорну кiшку в чорний кiмнате.
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01.11.2022 22:18 Відповісти
а теперь громко кричим старое и проверенное в 2019-м: БО-РИ-ГА!!!, БО-РИ-ГА!!!
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01.11.2022 22:22 Відповісти
А яка у "суду" була підстава для зменшення застави можна дізнатися?
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01.11.2022 22:51 Відповісти
Типо - скажите микитасю допобачення...
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01.11.2022 23:05 Відповісти
відпускати хабарників під заставу взагалі маразм і немає ніякої логіки!
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02.11.2022 01:20 Відповісти
Схоже, що попрацював його друг татаров.
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02.11.2022 01:22 Відповісти
Коротко кажучи, скоро відпустять за відсутностю складу злочина. Тьфу
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02.11.2022 01:31 Відповісти
Слідуюча новина буде "звільнили з під варти...зник з території України...оголосили в міжнародний розшук"
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02.11.2022 04:20 Відповісти
Все на защиту до гнили коррумпированной Украины от рашистское агрессии ,ура таварисчи
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02.11.2022 06:13 Відповісти
татаров подсуетился и залог уменьшили . теперь вынесут мыкытася на носилках . укроют одеялом в клеточку . вместо камеры с окошком в клеточку и отвезут в больничку . потом скажут что это был не хабарь а провокация хабаря и вуаля все твари этой истории в шоколаде и шабунину будет тема абсасать и ********* --- зеленое ..правосудие.. по всей морде
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02.11.2022 06:31 Відповісти
Вообще то, я считаю, это разумная тактика. Не заморачиваться в суде низшей инстанции, а сразу решать вопрос выше. И спокойно ждать решение первого суда, зная, что высший судебный орган его отменит или ослабит.
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02.11.2022 07:24 Відповісти
"Кріт" Татаров працює. За мовчання...
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02.11.2022 10:15 Відповісти

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