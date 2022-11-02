Міндовкілля вивчає можливості ринку для заміщення одноразового пластику

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підписало меморандум про співпрацю з консалтинговою агенціэю Pro-Consulting, яка вже поділилась із Міністерством результатами досліджень ринку одноразового посуду, паперового та пластикового, ринку біогранули та біорозкладного посуду.

Про це йдеться в повідомленні Міндовкілля.

"Ці матеріали допоможуть сформувати підґрунтя для розробки законопроєкту щодо обмеження використання одноразової пластикової продукції в Україні. Адже маємо завдання від президента продовжувати рух європейським шляхом, у тому числі й імплементувати Директиву ЄС 2019 року (2019/904) про одноразовий пластик", – зазначив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко.

За його словами, наступним кроком стане підготовка поглибленої аналітики, наскільки широко застосовується пластик у різних галузях економіки України. На її основі буде сформовано практичний план зі скорочення його використання та заміщення.

"Попри війну, ми продовжуємо слідувати європейським тенденціям у боротьбі із пластиковою навалою. Нашій країні вистачатиме клопоту із відходами руйнації, тож важливо не захаращувати території ще й пластиковим сміттям", – наголосив Федоренко.

Він зауважив, що Міндовкілля відкрите до співпраці та діалогу з усіма потенційними партнерами, які прагнуть впроваджувати якісні зміни в країні та дбати про українське довкілля.