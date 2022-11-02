БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1312 відвідувачів онлайн
Новини
202 0
екологія (386) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (70) пластик (7)

Міндовкілля вивчає можливості ринку для заміщення одноразового пластику

пластик,посуда

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підписало меморандум про співпрацю з консалтинговою агенціэю Pro-Consulting, яка вже поділилась із Міністерством результатами досліджень ринку одноразового посуду, паперового та пластикового, ринку біогранули та біорозкладного посуду.

Про це йдеться в повідомленні Міндовкілля.

"Ці матеріали допоможуть сформувати підґрунтя для розробки законопроєкту щодо обмеження використання одноразової пластикової продукції в Україні. Адже маємо завдання від президента продовжувати рух європейським шляхом, у тому числі й імплементувати Директиву ЄС 2019 року (2019/904) про одноразовий пластик", – зазначив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгеній Федоренко.

За його словами, наступним кроком стане підготовка поглибленої аналітики, наскільки широко застосовується пластик у різних галузях економіки України. На її основі буде сформовано практичний план зі скорочення його використання та заміщення. 

"Попри війну, ми продовжуємо слідувати європейським тенденціям у боротьбі із пластиковою навалою. Нашій країні вистачатиме клопоту із відходами руйнації, тож важливо не захаращувати території ще й пластиковим сміттям", – наголосив Федоренко.

Він зауважив, що Міндовкілля відкрите до співпраці та діалогу з усіма потенційними партнерами, які прагнуть впроваджувати якісні зміни в країні та дбати про українське довкілля.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 