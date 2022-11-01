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біженці (624) Чехія (338) Євросоюз (4905)

Кількість українських біженців у ЄС взимку може зрости до 5 мільйонів, – чеський міністр

чехія

Біженці, яким були видані тимчасові візи в Європейському Союзі та які повернулися до України, можуть повернутися до ЄС до настання зими.

Про це після прибуття делегації чеських міністрів із Києва заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, передає Radio Prague International.

За словами Ракушана, до ЄС прибуло близько 4,3 млн біженців, проте близько п'ятої частини вже повернулися на Батьківщину. Із Чехії, яка сьогодні видала понад 450 тис. віз українським біженцям, до України повернулися близько 20%.

"Якщо хтось тим часом виїхав до України і живе там, вже отримавши статус тимчасового захисту в одній із держав ЄС, він має право повернутися до ЄС у тому випадку, якщо умови не дозволяють йому залишатися в Україні протягом зими", – зазначив. міністр.

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За словами Ракушана, можна припустити, що ці люди повернуться, а кількість біженців у Євросоюзі може зрости до 5 млн. Ракушан додав, що Чехія могла би прийняти максимум пів мільйона людей.

Раніше віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що українським біженцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому на зиму, оскільки вона може бути складною через терористичні атаки Росії.

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Топ коментарі
+4
2 лярда на говномарафон отдайте на генераторы, зебилы...
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01.11.2022 22:22
+3
Согласен,но сейчас война,а не мирное время.
И так нагло воровать,а народ видосиками и враньём кормить это преступление.
Он ведь те только украинцев обворовывает,а делает так что бы все отвернулись от Украины.
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01.11.2022 22:14
+2
Без отопления и по более может быть.
Беженец стоит денег,а значит урежут помощь в Украину.
Как это Ангия уже и сделала.
Золотой дождь для Зеленобобиков закончится.
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01.11.2022 21:44
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Без отопления и по более может быть.
Беженец стоит денег,а значит урежут помощь в Украину.
Как это Ангия уже и сделала.
Золотой дождь для Зеленобобиков закончится.
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01.11.2022 21:44 Відповісти
Можно подумать Зеленобобики виноваты в том что происходит.
Оглянитесь. Десятилетиями сама украинская власть грабила страну и понижала оборонноспособность.
Возьмите хоть Кучму. Этот чувак сделал все чтобы нас похоронить.
Так что все счас только последствия.
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01.11.2022 22:08 Відповісти
Согласен,но сейчас война,а не мирное время.
И так нагло воровать,а народ видосиками и враньём кормить это преступление.
Он ведь те только украинцев обворовывает,а делает так что бы все отвернулись от Украины.
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01.11.2022 22:14 Відповісти
Ну незнаю. Как по мне он привел лучших людей к власти. Может он сам и не ахти, но это и не нужно. Если бы война такая случилась раньше, думаю уже Минск 35 подписывали б.
А если б еще раньше то ужеб кадыровцы ездили по Киеву.
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02.11.2022 00:22 Відповісти
Правду кажете. Якби не люди яких привів Зеленський до влади, ми б вже давно капіталювали. Бо милулв влада все розікрала і тільки наживлася на війні, розграбовиючи залишки армії.
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02.11.2022 06:01 Відповісти
Так понял сарказм. У меня нет доступа к данным кто что воровал.
Но я вижу факты.
Залужный, Неежпапа, Буданов и много других.
Киньте в меня тапком если не прав.
Ваша слепая ненависть к нему мне не понятна.
Да, я голосовал за Порошенко.
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02.11.2022 06:14 Відповісти
Кидаю в тебе тапком! Давай почнемо, що Залужний - це протеже наших західних партнерів, а не клоунів. Буданов був нормальним коли служив просто офіцером ГУР і виконував свою роботу. Зараз на гогішвіллі вже є стільки компромату, що при наступній владі йому прийдеться присісти надовго. А більше в Zeкоманді взагалі немає про кого говорити - всі зелені ******** прийшли до влади аби грабувати країну. Там по одній статті державна зрада, стільки можна пересаджати клоунів, що партії пєтушарія+опзж будуть виглядати як патріоти України.
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02.11.2022 08:43 Відповісти
Я вам трохи допоможу з даними які є у відкритих джерелах.





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02.11.2022 10:06 Відповісти
Допустим правда. Но счас медведчука поймали, даже богуслаева за яйца взяли. Чего раньше никто даже не пвтался сделать. Вам что нравилось что эти ****** маячили и богатели? Может и кучму возмут наконец? Держим кулаки
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02.11.2022 10:19 Відповісти
Яке в піхву допустим? Так і є !
Завдяки Медведчуку Порошенко повернув більш за 3000 полонених без шкоди державним інтересам.
Богуслаєва розпочав свою ганебну діяльність саме за можливості яку йому надавала саме ця влада.
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02.11.2022 10:33 Відповісти
Пардон муа, в піхву это в мох?
Зелененький в лесу...
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02.11.2022 12:36 Відповісти
2 лярда на говномарафон отдайте на генераторы, зебилы...
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01.11.2022 22:22 Відповісти

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