Кількість українських біженців у ЄС взимку може зрости до 5 мільйонів, – чеський міністр

Біженці, яким були видані тимчасові візи в Європейському Союзі та які повернулися до України, можуть повернутися до ЄС до настання зими.

Про це після прибуття делегації чеських міністрів із Києва заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, передає Radio Prague International.

За словами Ракушана, до ЄС прибуло близько 4,3 млн біженців, проте близько п'ятої частини вже повернулися на Батьківщину. Із Чехії, яка сьогодні видала понад 450 тис. віз українським біженцям, до України повернулися близько 20%.

"Якщо хтось тим часом виїхав до України і живе там, вже отримавши статус тимчасового захисту в одній із держав ЄС, він має право повернутися до ЄС у тому випадку, якщо умови не дозволяють йому залишатися в Україні протягом зими", – зазначив. міністр.

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За словами Ракушана, можна припустити, що ці люди повернуться, а кількість біженців у Євросоюзі може зрости до 5 млн. Ракушан додав, що Чехія могла би прийняти максимум пів мільйона людей.

Раніше віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що українським біженцям, які зараз знаходяться за кордоном, не варто повертатися додому на зиму, оскільки вона може бути складною через терористичні атаки Росії.