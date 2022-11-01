Жителі Німеччини у вересні скоротили споживання газу на 36%
Жителі Німеччини в рамках економії енергоресурсів скоротили споживання газу на 36% у вересні порівняно з вереснем 2021 року.
Про це пише Bild.
Економія на підприємствах промисловості склала майже 20%, повідомили дослідники фонду Hertie із поправкою на те, що початок осені в Німеччині видався теплим, тому її мешканцям було простіше обійтися без опалення.
Уряд Німеччини ще в липні закликав громадян та бізнес економити газ через збої постачання з Росії.
У підсумку лише в літній період приватним домогосподарствам та промисловим підприємствам вдалося скоротити споживання газу від 5% до 7%.
За даними Єврокомісії, Німеччина скоротила споживання газу на 28% у серпні та на 7,4% у вересні порівняно з цими самими місяцями минулого року.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія відмовилась від обмеження цін на російський газ.
До того російський "Газпром" заявив, що припинить постачання газу до Європи, якщо країни ЄС запровадять обмеження цін на російський газ.
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Але якщо температура буде трохи нижче норми, то запаси газу Німеччини вичерпаються до кінця березня, і через це нормування або скорочення подачі електроенергії доведеться вводити в кінці зими.
Більша частина експорту природного газу Норвегії поставляється через розгалужену експортну трубопровідну інфраструктуру країни, а менші обсяги експортуються як зріджений природний газ (СПГ). У червні 2022 року Норвегія знову відкрила свій об'єкт Hammerfest LNG, що може дозволити збільшити експорт природного газу приблизно на 0,7 bcf/d у 2022 році, 5% експорту природного газу Норвегії було відвантажено як СПГ.
Танкеры с жидким газом стоят месяц в очереди,им некуда отгрузится.
А что Украина сделала для газовой независимости?