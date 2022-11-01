TikTok запропонував співробітникам у Росії переїхати до сусідніх країн, – ЗМІ

Після оголошення в Росії часткової мобілізації співробітникам російського офісу TikTok (належить китайському конгломерату ByteDance) запропонували переїхати у Казахстан, Вірменію та Киргизстан.

Про це пише російське інформагентство РБК із посиланням на два джерела в TikTok та колишньог співробітника компанії.

За словами співрозмовників агентства, із середини жовтня компанія дозволила співробітникам російського офісу працювати з будь-якої країни, де вони отримали дозвіл на роботу. Але для цього вони мали повернутися до Росії і підписати додаткову угоду до трудового договору.

Деякі співробітники у зв'язку з цим нагадували, що у них немає відстрочки від часткової мобілізації, оскільки російська юрособа TikTok не включена до реєстру IT-компаній і не гарантує співробітникам бронь. У відповідь на це в TikTok зазначали, що "зобов'язані взаємодіяти з військкоматами та передати їм всю інформацію", розповів один із співрозмовників видання.

Офіційні представники TikTok цю інформацію не коментують. Однак голова відділу глобальних бізнес-рішень у Східній Європі TikTok Анастасія Паніна тиждень тому повідомила у LinkedIn про відкриття офісу компанії в Казахстані, який вона очолить.

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Один із співрозмовників видання уточнив, що у лютому в російському офісі TikTok працювали 200-300 співробітників, а зараз, "судячи з повідомлень у чатах, кожен третій співробітник перебуває в іншій країні".

За словами ще одного джерела, після того як навесні TikTok оголосив про припинення роботи в Росії через кримінальну та адміністративну відповідальність за поширення не погодженої з офіційною російською владою інформації про війну в Україні, частина співробітників російського офісу почали працювати за кордоном, у тому числі на Близькому Сході, залишаючись при цьому співробітниками російського офісу.

Наприкінці вересня місячне охоплення TikTok в Росії серед користувачів старше 12 років досягло 63,3 млн користувачів, наводить видання дані проекту Cross Web дослідницької компанії Mediascope. Це на 18% більше за показник вересня 2021-го, але нижче за місячне охоплення аудиторії березня 2022-го (69,1 млн користувачів).