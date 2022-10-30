FT оприлюднила російську схему вивозу вкраденого українського зерна

Видання Financial Times оприлюднило розслідування, в якому на прикладі одного судна показала, як Росія торгує краденим українським зерном із Запорізької області.

Як передає Бабель, одним із керівників операції з розкрадання агропродукції є Микита Бусел, засновник двох готелів і мережі кавʼярень у Росії. До літа бізнесмен перебував у тимчасово окупованій Запорізькій області, його там обрали генеральним директором так званої фірми "Державний зерновий оператор" у Бердянську.

Ця компанія займається тим, що перепродує зерно, вкрадене зі складів чи полів місцевих фермерів. Вони навіть почали рекламну кампанію, де Бусел запрошував аграріїв до "співпраці", продаючи зерно через пункти видачі за встановленою ціною. У рекламному відео він стоїть перед російським потягом, який заповнюється українським зерном. Голос за кадром зазначає, що з "покупців зерна знайшли у Росії, Сирії, Туреччині та Ірані".

Власники та керівники українських агробізнесів, які втекли з окупованого регіону, повідомили, що ця компанія перепродає зерно, вкрадене з їхніх складів або зібране з полів, якими вони раніше володіли.

"Вони захопили наші складські приміщення. У фермерів немає вибору: або здавайте зерно, або його у вас заберуть", – розповів керівник одного експропрійованого бердянського підприємства.

"Державний зерновий оператор" працює і досі, бо щотижня публікує списки цін за тонну, за якими "закуповує" сільгосппродукцію у місцевих фермерів. У серпні місцева влада заявила, що регіон експортує близько 5 000 тонн зерна на день залізницею та близько 1500-2000 тонн автомобільним транспортом.

У розслідуванні йдеться, що для експорту 2 675 тонн пшениці росіяни використовували судно Pawell, яке належить, ймовірно, фіктивній британській компанії Pawell Shipping Co LLP LLPCo. Його завантажили у Бердянську, але у документах записали, що нібито у російському порту Кавказ, розташованому в Керченській протоці.

Продавцем зерна вказали іншого російського бізнесмена Ігоря Пожидаєва та його компанію "Геос". Він багато років торгував зерном в окупованому Криму. У коментарі FT Пожидаєв визнав, що його бізнес перевозив зерно, але категорично заперечив його українське походження.

"Це зерно не має відношення ні до Запоріжжя, ні до України. Це стосується порту Кавказ, і у нас є всі відповідні документи, починаючи від торгово-промислової палати рф і закінчуючи договорами з фермерами, у яких я купував зерно", – сказав бізнесмен.

Уже 3 вересня це судно прибуло в порт "Самсун" (Туреччина), де зерно хотіли продати азербайджанському бізнесмену Акбару Асгарову, але угода зірвалася.

Після цього судно перейшло трохи вздовж узбережжя, до маленького приморського турецького містечка Сіноп. За кілька тижнів Pawell зʼявився у східній частині Чорного моря, але у ньому вже не було зерна.

Кінцевим пунктом призначення 26 вересня був невеликий східнотурецький порт "Хопа" неподалік від кордону з Грузією.

"Врешті-решт я продав вантаж. Він проданий, і турки цілком задоволені російськими документами, які я їм дав. Те, що ви копаєте – що це було в Бердянську? Це все дурниці", – сказав Пожидаєв.