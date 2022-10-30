"Укренерго" може отримати гранти від ЄБРР на ремонти пошкодженої енергоінфраструктури

НЕК "Укренерго" може отримати не лише кредитні, а й грантові кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку на усунення пошкоджень електромереж внаслідок обстрілів військами РФ енергоінфраструктури.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Зараз "Укренерго" та ЄБРР працюють над новим проєктом, у рамках якого компанія має отримати кредит на 300 млн євро. Цільовим призначенням значної частини цих коштів буде відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. Водночас зараз розглядається можливість додаткового надання певної суми вже у вигляді гранту. Деталі тут поки не визначені, і до цього проєкту є можливість залучитись іншим донорам", – сказав Бойко.

Крім того, він додав, що Світовий банк також розглядає питання щодо надання "Укренерго" фінансової допомоги, розмір якої ще обговорюється.

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Водночас, на думку радника прем'єра, це лише початок справжньої допомоги.

"Переконаний – коли світові лідери побачать на власні очі масштаби руйнувань, побачать, що це не казки, що це не можна відновити швидко власними силами, і це ставить під серйозну загрозу нормальне існування цілої держави всередині Європи, то допомога Україні суттєво посилиться", – аргументував він свою думку.

За словами Бойка, руйнування, завдані росіянами енергоінфраструктурі України, нікого не залишать байдужими, адже своїм цинізмом вражають навіть фахівців.

Також він повідомив, що "Укренерго" нещодавно вже отримала від ЄБРР позику на 97 млн євро ​​та уточнив, що частину цих коштів планується спрямувати на компенсацію диспетчерських обмежень виробникам зеленої електроенергії.

"Щоб тримати систему в балансі, мають бути не лише вимушені диспетчерські команди на обмеження, які призводять до недоотримання доходів "зеленими" виробниками, а й справедлива компенсація таких збитків, як і передбачено законодавством", – переконаний член наглядової ради НЕК.

Як повідомлялося, ЄБРР за результатами візиту його президента Оділь Рено-Бассо в Україну в жовтні розглядає виділення НЕК "Укренерго" додатково на 300 млн євро позики на обладнання та поточну ліквідність.

Ці кошти будуть спрямовані насамперед на закупівлю обладнання, яке необхідне для відновлення пошкоджених енергомереж, та підтримку поточної ліквідності компанії.