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зерно (1847) росія (13638) експорт (3737)

Росія призупиняє участь у "зерновій угоді", – Міноборони РФ

россия,флаг,прапор,росія

Росія призупиняє свою участь у виконанні угод щодо вивезення зерна з окупованих портів України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони РФ, передає російський Інтерфакс.

"Російська сторона припиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що рішення ухвалене після атаки 29 жовтня на судна Чорноморського флоту та цивільних кораблів, задіяних у забезпеченні "зернового коридору". Атаку назвали "терактом" та звинуватили в ньому українських військових "за участю фахівців Великої Британії".

Зазначимо, що вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомляли про вибухи, нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників". За даними російського Міноборони, пошкодження зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також загородження в бухті Південна.

Раніше в ООН були "оптимістично налаштовані" щодо продовження "зернової угоди", і навіть допускали її розширення на Миколаївський порт.

Як повідомлялося, раніше президент РФ Владімір Путін заявляв про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів, оскільки українське зерно нібито йде не в країни, що розвиваються, а до Європи. Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. Однак позицію Путіна підтримав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

У Кремлі також заявляли про невиконання умов "зернової угоди", строк якої спливає наприкінці жовтня, у частині скасування всіх обмежень на експорт російського зерна та добрив.

Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

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Все йде як задумано. Бути великій війні з розвалом рф.
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29.10.2022 18:09 Відповісти
Тю! Ви шо? Та то не ми... Та нас там нєт і ніколи не було.
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29.10.2022 19:02 Відповісти
рашку розділять як Югославію .Досвід у Штатів і союзників є. За справу !
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29.10.2022 19:04 Відповісти
Дійсно теракт! Укри зовсім озвіріли, так і хочуть зірвати постачання зерна. Знешкодити судна, які охороняли зерновий коридор, це верх цинічності! В той час, коли миротворці самої мирної держави у світі роблять все для збереження і захисту миру, ці нехароші люди роблять все навпаки. Тепер коридор став зовсім незахищеним і зерно може попасти у руки Українських крадіїв!!!!
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29.10.2022 19:19 Відповісти
Украинскуя кукурузу и пшеница с удовольствием покупает Китай и Индия, а бункер его на Алтае, от Китая вообще понти, так мисли вслух
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29.10.2022 19:41 Відповісти
То не мы, у нас нечем. Кацапам курить меньше нада, минздрав давно предупреждал
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29.10.2022 19:49 Відповісти
Агрохімії вспіло накапати з цих оборуток ?
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30.10.2022 14:37 Відповісти

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