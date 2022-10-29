БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
830 відвідувачів онлайн
Новини
4 041 5
аукціон (1316) Львівщина (260) ФДМУ (1352)

Рекордна кількість учасників. На Львівщині продали базу відпочинку у 136 разів дорожче стартової ціни

трембіта

Фонд державного майна 28 жовтня провів аукціон з продажу бази відпочинку "Трембіта", що розташована на Львівщині. У торгах взяла участь рекордна кількість учасників – 83.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Згідно з даними "Прозорро", стартова ціна об'єкта становила 37,68 тис. грн. Переможцем аукціону став львівський підпримець Тарас Марусин, який запропонував за базу відпочинку максимальні 5 млн грн.

Тепер він має 20 робочих днів на сплату вартості лоту. Після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу, і тільки тоді новий власник отримає актив.

Як зазначили у Фонді держмайна, загалом після відновлення процесу приватизації в аукціонах взяли участь 385 підприємців, а сума переможних ставок складає майже 1,4 млрд грн.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось так і потрібно продавати прибуткові об'єкти. А не за п'ять копійок.
показати весь коментар
30.10.2022 12:02 Відповісти
Шо таке стартова ціна в 37,68 тис. грн? Це задарма. І тепер підносять 5 млн як ох^єнну перемогу. Там паркан більше коштує.
показати весь коментар
30.10.2022 13:01 Відповісти
Там шість будиночків площею 30-44 м, туалет, земельна ділянка 0,19 га. Взагалі могли починати аукціон з 1 грн. Взагалі було б рекордне зростання ціни вперше за всю історію України)
показати весь коментар
30.10.2022 22:06 Відповісти
ну не скажи...
Опис

На великій облаштованій території розташовані: основний корпус (на 20 місць), адміністративний корпус (на 2 номери), 2 сімейні котеджі (на 2 місця кожен), двоповерховий дерев'яний котедж (на 4 місця), 10 літніх будиночків (на 4 місця кожен), сауна, обідній зал, альтанки, мангали.
Поруч є річка та ліс.
Опалення: автономне водяне, у літніх будиночках - відсутнє.
Водопостачання: холодна та гаряча вода постійно.
показати весь коментар
31.10.2022 19:33 Відповісти
Чому нового ні чого не можуть зробити , а все прихватизовують? , а як що й можуть так перекуповують західні технології і видають за свої просто талановиті підприємці.Цікаво чи будуть зберігати профіль діяльності підриємства чи збудують висотку, а ціна зросла у 136 разів тому що Фонд майна за безцінь продає тому що це ж не своє не жалко хай беруть, а якщо обєкт був більшим там взагалі конкуренції не було б за ту ціну і продали між собою , хто ж купляє і продає чуже так щей під час війни тільки колоборанти які точно знають що не прогадають.
показати весь коментар
31.10.2022 02:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 