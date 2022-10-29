Рекордна кількість учасників. На Львівщині продали базу відпочинку у 136 разів дорожче стартової ціни

Фонд державного майна 28 жовтня провів аукціон з продажу бази відпочинку "Трембіта", що розташована на Львівщині. У торгах взяла участь рекордна кількість учасників – 83.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Згідно з даними "Прозорро", стартова ціна об'єкта становила 37,68 тис. грн. Переможцем аукціону став львівський підпримець Тарас Марусин, який запропонував за базу відпочинку максимальні 5 млн грн.

Тепер він має 20 робочих днів на сплату вартості лоту. Після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу, і тільки тоді новий власник отримає актив.

Як зазначили у Фонді держмайна, загалом після відновлення процесу приватизації в аукціонах взяли участь 385 підприємців, а сума переможних ставок складає майже 1,4 млрд грн.