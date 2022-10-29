БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
849 відвідувачів онлайн
Новини
368 0
опалення (540) Міністерство реінтеграції (127)

Мешканцям восьми прифронтових областей відправлять безкоштовні дрова

дрова

В Україні розпочинається доставка безкоштовної паливної деревини в небезпечні райони 8 прифронтових областей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, йдеться про Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську, Дніпропетровську та Чернігівську області.

Допомога передусім надаватиметься вразливим категоріям громадян: людям похилого віку, багатодітним родинам та людям з інвалідністю.

Зазначається, що з початку наступного тижня дрова адресно доставлятимуть до домогосподарств у звільнені громади Херсонської області.

Також налагоджено логістику відправлення паливної деревини і в інші області. Три з них, а саме: Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька – отримають понад тисячу вагонів дров потягами "Укрзалізниці". У решту областей найближчим часом деревина буде доставлена автотранспортом.

Нагадаємо, на забезпечення населення прифронтових регіонів безоплатною деревиною уряд виділив майже 563 млн грн.

Як повідомлялося, в Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ".

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 