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газ (7798) Нафтогаз (3276) ТЕС (671) Центренерго (452)

"Нафтогаз" розпорядився припинити постачання газу на Трипільську ТЕС

тэс,тэц,трипольская,триполье

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" доручила оператору газорозподільних мереж АТ "Київоблгаз" відключити вранці 30 жовтня постачання газу на Трипільську ТЕС, яка належить "Центренерго".

Основною причиною такого розпорядження є борг держкомпанії перед "Нафтогазм" за спожитий газ у 2,75 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

У НАК "Нафтогаз України" зазначили, що Трипільська ТЕС включена до Реєстру споживачів постачальника "останньої надії", який відповідно до законодавства має право припинити постачання природного газу споживачеві до закінчення визначеного законом граничного терміну у разі невиконання ним зобов'язання щодо повної та своєчасної оплати вартості ресурсу, що постачається ППН.

Водночас у "Нафтогазі" впевнені, що припинення постачання газу Трипільській ТЕС не має призвести до припинення її роботи, оскільки основне паливо, яке вона використовує для своєї діяльності, це вугілля, а газ і мазут є резервним паливом.

"Враховуючи ситуацію, що склалася, "ГК "Нафтогаз України" висловлює свою готовність до конструктивного діалогу і закликає "Центренерго", НЕК "Укренерго" та Міністерство енергетики невідкладно вирішити питання заборгованості, накопиченої "Центренерго", а також визначити умови та джерела закупівлі ресурсу для забезпечення потреб підприємств, які виробляють електричну енергію", – зазначили у НАК.

Разом з тим, у пресслужбі звернули увагу, що "Центренерго" не виконало своїх договірних зобов'язань і відмовилося від постачання електроенергії на суму 1,8 млрд грн, передбаченої двосторонніми договорами її купівлі-продажу, укладеними з ГК "Нафтогаз України" у грудні 2021 та лютому 2022 року. При цьому в "Нафтогазі" зазначають, що компанія здійснила попередні оплати за електричну енергію за березень 2022 року, 4 квартал 2022 року та 1 квартал 2023 року.

Крім того, там також пояснили, що Трипільська ТЕС, на відміну, наприклад, від Зміївської ТЕС "Центренерго", відсутня у Переліку споживачів електричної енергії та природного газу, які не належать до категорії побутових споживачів та виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності України.

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Топ коментарі
+16
Ми вже три роки так бачимо картину у державі
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29.10.2022 20:16
+15
А ви більше коломойші пробачайте. Все буде коломойша!
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29.10.2022 17:17
+12
Всьо, дохазяйнувалися?
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29.10.2022 15:06
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Всьо, дохазяйнувалися?
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29.10.2022 15:06 Відповісти
А ви більше коломойші пробачайте. Все буде коломойша!
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29.10.2022 17:17 Відповісти
сейчас продадут по-дешевке.
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29.10.2022 19:29 Відповісти
От потрошку і починає вилазить на світ божий справжня причина віялових відключень...
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29.10.2022 19:44 Відповісти
+++++ . я казав, що тут з тими "економити електроенергію" щось нечисто. думав, що експортують в європу, тільки скривають це,..... а тут от ще один варіант...
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30.10.2022 15:07 Відповісти
А як вам оцей брєд рафінований, що мовляв на вихідних споживання менше ніж по буднях?
Ага сто відсотків, так і є. Пустий будинок (бо всі на роботі) споживає більше, ніж заповнений людьми. Людьми, які готують їжу, перуть білизну, пилососять, дивляться тв, мають включеними 2-3 ноутбука, телефона, і тд і тп.
Хтось нас за ідіотів зовсім тримає. Або є ще один варіант - відключають зовсім не тих, хто насправді витрачає е/е...
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30.10.2022 19:43 Відповісти
а я взагалі мовчу про херню з тим, що нібито споживання велике.. а коли відключати - то буде мале -в той час - коли люди НЕ готовили харчі - є багато гуртожитків, де немає газу... - коли люди не прали в пральках, коли люди не підігрівали чайником, не прали праскою... не включали отеплення електричне! (ну,що тип "економити").... и
і тут бац - і включають світло - і починається! ОДНОЧАСНО всі споживачі починаютть споживати - отже. навантаження на мережу не просто вийде на такий же рівень, але і одномоментно зросте В РАЗИ! і буде за 1ну годину споживати стільки - скільки в нормальних умовах споживало бі напротязі сутки!
а це тисячі споживачів!
так в чому - економія, ***?
обман, лишень один обман від "влади"!!!!
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30.10.2022 21:48 Відповісти
Ми вже три роки так бачимо картину у державі
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29.10.2022 20:16 Відповісти
Дезинформація це і є зброя рашистів з часів ще совка!!
‼️❤️🇺🇦⚔️😡👏✌️✊👍🇺🇸🇬🇧😠🇪🇺‼️❤️🇺🇦⚔️
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак
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29.10.2022 21:42 Відповісти
Результати "ефективної" діяльності ЗЄ-команди. То що має генерувати прибуток державі, генерує збитки та борги. Головна причина - діяльність "менеджерів" Центренерго на користь бородатої бабушки зеленського. Ну і логічне питання- чого бородата бабуся - игорьок к ще не на нарах?!
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30.10.2022 08:00 Відповісти
Він вам що, патріот, щоби його на нари кидати??
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30.10.2022 08:33 Відповісти
ясний перець патріот, патріот вкраденого бабла кодломойських.
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30.10.2022 10:27 Відповісти
Осталось калибрами добить тэц и сидим без света .Это какой тупень решил отключать людей от электричества ? А бенефициара посадить в клетку слабо ? Вот кто скупил за пять копеек тэц плюс сети -того в клетку до выплаты .
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30.10.2022 10:35 Відповісти
Може Кличка до них, хай пику натовче Вітренку.
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30.10.2022 11:08 Відповісти
Ви будь ласка не забувайте, чиїм синочком "пан" вітренко є.
Я впевнений, що коли його мамочка палила українські книжки в Криму, він десь в готельчику мамці з ділами допомагав... ото й весь результат. Накерували. Зато нє барига.
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30.10.2022 12:09 Відповісти

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