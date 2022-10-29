"Нафтогаз" розпорядився припинити постачання газу на Трипільську ТЕС

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" доручила оператору газорозподільних мереж АТ "Київоблгаз" відключити вранці 30 жовтня постачання газу на Трипільську ТЕС, яка належить "Центренерго".

Основною причиною такого розпорядження є борг держкомпанії перед "Нафтогазм" за спожитий газ у 2,75 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

У НАК "Нафтогаз України" зазначили, що Трипільська ТЕС включена до Реєстру споживачів постачальника "останньої надії", який відповідно до законодавства має право припинити постачання природного газу споживачеві до закінчення визначеного законом граничного терміну у разі невиконання ним зобов'язання щодо повної та своєчасної оплати вартості ресурсу, що постачається ППН.



Водночас у "Нафтогазі" впевнені, що припинення постачання газу Трипільській ТЕС не має призвести до припинення її роботи, оскільки основне паливо, яке вона використовує для своєї діяльності, це вугілля, а газ і мазут є резервним паливом.



"Враховуючи ситуацію, що склалася, "ГК "Нафтогаз України" висловлює свою готовність до конструктивного діалогу і закликає "Центренерго", НЕК "Укренерго" та Міністерство енергетики невідкладно вирішити питання заборгованості, накопиченої "Центренерго", а також визначити умови та джерела закупівлі ресурсу для забезпечення потреб підприємств, які виробляють електричну енергію", – зазначили у НАК.



Разом з тим, у пресслужбі звернули увагу, що "Центренерго" не виконало своїх договірних зобов'язань і відмовилося від постачання електроенергії на суму 1,8 млрд грн, передбаченої двосторонніми договорами її купівлі-продажу, укладеними з ГК "Нафтогаз України" у грудні 2021 та лютому 2022 року. При цьому в "Нафтогазі" зазначають, що компанія здійснила попередні оплати за електричну енергію за березень 2022 року, 4 квартал 2022 року та 1 квартал 2023 року.



Крім того, там також пояснили, що Трипільська ТЕС, на відміну, наприклад, від Зміївської ТЕС "Центренерго", відсутня у Переліку споживачів електричної енергії та природного газу, які не належать до категорії побутових споживачів та виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності України.