Єврокомісар пропонує заморозити резерви Центробанку РФ, поки Росія не почне відбудову України
Резерви Центробанку РФ можна було б тримати "замороженими", поки Росія добровільно не погодиться на відбудову України.
Як пише DPA, про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає "Європейська правда".
За його словами, Євросоюз заморозив російські активи на суму понад 17 млрд євро у межах санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.
"Наразі активи 90 осіб були заморожені, понад 17 млрд євро в семи країнах-членах, у тому числі 2,2 млрд євро в Німеччині", – сказав він.
ЄС затвердив вісім пакетів санкцій з початку російської війни проти України. Українські політики неодноразово вимагали використати заморожені активи для відновлення країни після війни.
"Якщо ЄС конфіскує гроші, які надходять від кримінального бізнесу, їх можна направити в компенсаційний фонд для України. Однак ця сума далеко не достатня для фінансування реконструкції", – вважає єврокомісар.
За його словами, в рамках західних санкцій також заморожено 300 млрд євро з валютних резервів російського Центробанку.
"З моєї точки зору, ці 300 млрд євро принаймні можна зберегти як гарантію, поки Росія добровільно не візьме участь у відбудові України", – сказав Рейндерс.
Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заморожені західними країнами російські активи складають до $500 млрд.
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http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак
Я бы предложил, чтоб 50% от продажи всех их ископаемых ресурсов шли в казну Украины. До тех пор пока это не покроет три раза все убытки и компенсации жертвам войны!