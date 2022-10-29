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Єврокомісар пропонує заморозити резерви Центробанку РФ, поки Росія не почне відбудову України

путін

Резерви Центробанку РФ можна було б тримати "замороженими", поки Росія добровільно не погодиться на відбудову України.

Як пише DPA, про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає "Європейська правда".

За його словами, Євросоюз заморозив російські активи на суму понад 17 млрд євро у межах санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

"Наразі активи 90 осіб були заморожені, понад 17 млрд євро в семи країнах-членах, у тому числі 2,2 млрд євро в Німеччині", – сказав він.

ЄС затвердив вісім пакетів санкцій з початку російської війни проти України. Українські політики неодноразово вимагали використати заморожені активи для відновлення країни після війни.

"Якщо ЄС конфіскує гроші, які надходять від кримінального бізнесу, їх можна направити в компенсаційний фонд для України. Однак ця сума далеко не достатня для фінансування реконструкції", – вважає єврокомісар.

За його словами, в рамках західних санкцій також заморожено 300 млрд євро з валютних резервів російського Центробанку.

"З моєї точки зору, ці 300 млрд євро принаймні можна зберегти як гарантію, поки Росія добровільно не візьме участь у відбудові України", – сказав Рейндерс.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заморожені західними країнами російські активи складають до $500 млрд.

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Топ коментарі
+4
поддерживаю100%
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29.10.2022 17:50
+3
что значит русские будут строить в Украине что то??? это бред! замороженные деньги передать Украине и Украина наймет архитекторов Западных и строительные компании Запада, и будет все строиться по западному. Украине не нужно, чтобы русские вообще в Украину заходили. Их тут ненавидят и это издевательство, чтобы после всего, что русские сделали Украинцам, они еще зайдут в Украину, да их разорвут на клочья. Это провокация! Деньги передать Украине и Россия таким образом заплатит. А вот такие закидоны, что РФ что то будет отстраивать - это провокация в пользу России. Давай русские к нему придут домой, изнасилуют родственников, потом будут пытать до смерти, потом русские взорвут его дом, потом взорвут город и страну разбомбят и потом посмотрим, как он скажет, что давайте русские придут тут отстраивать как ни в чем ни бывало.
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29.10.2022 22:17
+2
Слушна пропозиція.А у мене ще є одна-після початку відбудови першій сотні чиновників ,що прокрадуться - відрубати руки.Чомусь упевнений,що більше 10 не набереться...
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29.10.2022 22:20
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поддерживаю100%
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29.10.2022 17:50 Відповісти
Дезинформація це і є зброя рашистів з часів ще совка!!
‼️❤️🇺🇦⚔️😡👏✌️✊👍🇺🇸🇬🇧😠🇪🇺‼️❤️🇺🇦⚔️
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак
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29.10.2022 21:41 Відповісти
Нажаль на відбудову України треба не менше тріліона долярів, про те що пишуть, то капля в морі.
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29.10.2022 21:45 Відповісти
300 мільярдів від одного трильйона це не одна капля в морі, а 3,3 каплі в морі. Давайте будемо точнішими
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30.10.2022 06:28 Відповісти
что значит русские будут строить в Украине что то??? это бред! замороженные деньги передать Украине и Украина наймет архитекторов Западных и строительные компании Запада, и будет все строиться по западному. Украине не нужно, чтобы русские вообще в Украину заходили. Их тут ненавидят и это издевательство, чтобы после всего, что русские сделали Украинцам, они еще зайдут в Украину, да их разорвут на клочья. Это провокация! Деньги передать Украине и Россия таким образом заплатит. А вот такие закидоны, что РФ что то будет отстраивать - это провокация в пользу России. Давай русские к нему придут домой, изнасилуют родственников, потом будут пытать до смерти, потом русские взорвут его дом, потом взорвут город и страну разбомбят и потом посмотрим, как он скажет, что давайте русские придут тут отстраивать как ни в чем ни бывало.
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29.10.2022 22:17 Відповісти
Кацапы будут бетон месить, всю тяжелую работу делать за похлебку
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31.10.2022 09:48 Відповісти
Слушна пропозиція.А у мене ще є одна-після початку відбудови першій сотні чиновників ,що прокрадуться - відрубати руки.Чомусь упевнений,що більше 10 не набереться...
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29.10.2022 22:20 Відповісти
А сколько Россия еще разворовала всего и заводы вывозила и в больницах дорогостоящее оборудование вывезла и море всего. Россия должна заплатить деньгами! И всех денег России за границей мало, чтобы и часть компенсировать убытков. Все, кто тормозит передачу денег Украине - это российские агенты покрывающие зло!
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29.10.2022 22:22 Відповісти
русские строить не умеют. Они умеют воровать и все потом разваливается. никаких русских в Украине не будет! И духу даже Украины не хотят русского видеть никогда в Украине. Это тоже самое, что к Евреям прошедшим лагеря смерти, привести нацистов, которые будут улыбаться после всех издевательств в лицо евреям. Это просто оскорбление Украинцев!!! Они должны Украине все деньги России передать!!!
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29.10.2022 22:27 Відповісти
я написал ему в твиттере. Чтобы деньги передали!
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29.10.2022 22:35 Відповісти
кому передали? вороватым украинским чиновникам? кому, блін? найкраще буде, якщо сама європа чи сша буде всі гроші контролювати, наймати спеціалістів, і з ними відправляти техн.майно для відбудови, з наймом українських працівників для створення робочих місць... і зарплату яким буде виплачувати с тих фондів, до яких у наших клептоманів не дотягуться довгі руки
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30.10.2022 16:14 Відповісти
Опасная формулировка!!! Мариуполь они уже "отстраивают"... Только это совсем не то что нужно Украине!
Я бы предложил, чтоб 50% от продажи всех их ископаемых ресурсов шли в казну Украины. До тех пор пока это не покроет три раза все убытки и компенсации жертвам войны!
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30.10.2022 03:17 Відповісти

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