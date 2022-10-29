У Німеччині припиняється обмін готівкової гривні на євро

Національний банк попередив, що 30 жовтня 2022 року – останній день, коли українці в Німеччині зможуть обміняти готівкові гривні на євро.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Програму обміну готівкової гривні на євро завершують через суттєве зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

Ця програма була започаткована на основі угоди, укладеної між НБУ, Федеральним банком Німеччини та Міністерством фінансів Німеччини.

Зазначається, що вона дала можливість українцям, які через війну вимушено покинули Україну та перебували в Німеччині, обміняти наявну в них готівкову гривню в німецьких кредитних установах для задоволення життєвих потреб.

Загалом станом на 28 жовтня 2022 року за п’ять місяців дії угоди українці обміняли на євро в Німеччині майже 154 млн грн.