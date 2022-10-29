У МАГАТЕ розчаровані занадто повільним створенням захищеної зони поблизу Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії розчароване повільним прогресом у створенні захищеної зони довкола Запорізької АЕС.

Про це під час виступу у Вашингтоні заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає CNN.

За його словами, повільне просування у цьому питанні "дуже розчаровує".

"Для мене необхідність створення захисної зони довкола АЕС – абсолютно очевидна. Як взагалі можна обстрілювати атомну електростанцію", – наголосив Гроссі.

Крім того, за його словами, "глибоке занепокоєння" викликає затримання російськими окупантами двох співробітників ЗАЕС.

Як повідомлялося, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.