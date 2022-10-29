Нацбанк зменшив чистий продаж валюти за тиждень у 2,7 раза

Чистий продаж доларів Національним банком минулого тижня впав у 2,7 рази – до $214,1 млн з $569,2 млн тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Із 24 по 28 жовтня він придбав $13,5 млн, що трохи більше за звичайні обсяги купівлі в період війни, тоді як продав $227,6 млн порівняно з $576,4 млн тижнем раніше.



На готівковому ринку гривня за підсумками тижня суттєво зміцнилася – майже на гривню, близько 39,65 грн/$1, при цьому спред між курсами купівлі та продажу ще звузився.



"Можемо спостерігати, що на готівковому ринку гривня навіть зміцнюється, і її курс менш ніж на 10% відрізняється від офіційного, що є допустимим значенням", - повідомила днями в ефірі Національного телемарафону перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.



Вона наголосила, що Нацбанк не бачить реальних причин для подальшої девальвації, йому вдалося поповнити резерви завдяки зовнішній допомозі, а до кінця року очікується їхнє подальше збільшення до 26 млрд.



Із початку жовтня обсяг інтервенцій Нацбанку склав $2 млрд порівняно з $2,75 млрд у вересні, $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні і залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) та травні ($3 4 млрд).



Загалом з початку року включно Нацбанк придбав на ринку $3,16 млрд та 111 млн євро, а продав $21,5 млрд та 1,79 млрд євро.



У тому числі з початку війни купівля валюти досягла $2,5 млрд та 111 млн євро, а продаж – $18,73 млрд та 1,79 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2022 року, за даними НБУ, становили $23,93 млрд.