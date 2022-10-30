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Велика Британія (1174) газ (7803) росія (13641)

Велика Британія з 1 січня припиняє імпорт російського скрапленого газу

газ,рф

Із 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої власної залежності.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії.

"Ми позбавляємо Путіна коштів для його незаконної війни", – підкреслили в Міністерстві.

Раніше повідомлялося, що італійська нафтогазова група Eni цієї зими зможе замістити половину поставок російського газу.

До того повідомлялося, що "Газпром" рекордно заповнив російські сховища газу через обмеження експорту до ЄС.

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