Велика Британія з 1 січня припиняє імпорт російського скрапленого газу

Із 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу та підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої власної залежності.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії.

"Ми позбавляємо Путіна коштів для його незаконної війни", – підкреслили в Міністерстві.

Раніше повідомлялося, що італійська нафтогазова група Eni цієї зими зможе замістити половину поставок російського газу.

До того повідомлялося, що "Газпром" рекордно заповнив російські сховища газу через обмеження експорту до ЄС.