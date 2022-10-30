Ціна на електроенергію для населення залишиться незмінною до кінця опалювального сезону

Пільгові ціни на електроенергію для побутових споживачів зберігатимуться протягом осінньо-зимового періоду 2022/2023 років – до 31 березня 2023 року.

Це передбачено постановою "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 5 червня 2019 року №483".

"Сьогодні, незважаючи на війну і масовані обстріли енергетичної інфраструктури, ухвалено рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, ціни на електроенергію для населення були знижені з 1 жовтня 2021 року.

Фіксований тариф становить:

для індивідуальних побутових споживачів – 1,44 грн/кВт год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць;

1,68 грн/кВт год незалежно від обсягу споживання – для колективних побутових споживачів, гуртожитків, для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб у частині задоволення власних потреб ВПО, у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі та освітлення території, для релігійних організацій в частині використання електричної енергії для комунально-побутових потреб.

Також цей тариф діє у багатоквартирних житлових будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, східців і номерних знаків. Водночас постановою цей перелік доповнено цілями споживання на аварійне та евакуаційне освітлення, протипожежні системи, системи вентиляції, димовидалення та кондиціонування, системи сигналізації та авіаційні маяки.