Уряд схвалив проєкт Меморандуму з Міжнародною фінансовою корпорацією
Уряд України схвалив проєкт Меморандуму з Міжнародною фінансовою корпорацією, що входить до групи Світового банку.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що підписання Меморандуму дозволить Україні спільно визначати та працювати над фінансуванням проєктів державно-приватного партнерства в різних сферах економіки.
Мова йде про проєкти в енергетиці, інфраструктурі та в інших галузях.
Як додав прем'єр, це принесе додаткові інвестиції, можливості для приватного бізнесу, нові робочі місця та посилить економіку України.
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Міжнародна фінансова корпорація з однієї сторони, уряд України з другої сторони - зобов'язуються полагодити усі дороги в Україні.