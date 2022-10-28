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Світовий банк (568) Меморандум (99)

Уряд схвалив проєкт Меморандуму з Міжнародною фінансовою корпорацією

шмигаль

Уряд України схвалив проєкт Меморандуму з Міжнародною фінансовою корпорацією, що входить до групи Світового банку.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що підписання Меморандуму дозволить Україні спільно визначати та працювати над фінансуванням проєктів державно-приватного партнерства в різних сферах економіки.

Мова йде про проєкти в енергетиці, інфраструктурі та в інших галузях.

Як додав прем'єр, це принесе додаткові інвестиції, можливості для приватного бізнесу, нові робочі місця та посилить економіку України.

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В українців є великий досвід із складання меморандумів.

Міжнародна фінансова корпорація з однієї сторони, уряд України з другої сторони - зобов'язуються полагодити усі дороги в Україні.
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28.10.2022 20:29 Відповісти

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