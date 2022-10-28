У Харкові та області вводять графік погодинних відключень світла

"Харківобленерго" вводить графік погодинних відключень електроенергії для споживачів Харкова та Харківської області.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, вводиться 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна, у період із 07:00 до 22:00.

Графік опубліковано на головній сторінці офіційного сайту АТ "Харківобленерго". Він є актуальним протягом тижня з 31 жовтня по 6 листопада.

У "Харківобленерго" додали, що об'єкти критичної інфраструктури, міський електротранспорт, метро, об'єкти КП "Харківські теплові мережі", КП "Харківводоканал" та інші відключатися не будуть; відключення не торкнеться промислових підприємств; графік погодинних відключень не буде вводитися в деокупованих населених пунктах Харківської області.

"Щоб скористатися пошуком у файлі PDF на комп'ютері, потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl + F та у пошуковому рядку, який з'явиться у правому верхньому куті, ввести назву вулиці. Щоб застосувати пошук на смартфоні, потрібно скористатися функцією "Пошук на сторінці", – пояснили в компанії.