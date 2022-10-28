Канада ввела санкції проти керівництва "Газпрому"

Канада внесла до санкційних списків 35 фізичних осіб, зокрема керівників "Газпрому", а також шести енергетичних компаній із Росії.

Про це прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив на XXVII трирічному Конгресі українських канадців у Вінніпезі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я оголошую, що ми включаємо ще 35 фізичних осіб у список санкцій проти Росії, у тому числі впливових лідерів державної компанії "Газпром", а також вводимо санкції проти шести підприємств енергетичного сектору", – сказав Трюдо.

На сайті канадського уряду уточнюється, що до санкційних списків, зокрема, потрапили віцепрем'єри РФ Олександр Новак і голова Мінпромторгу Денис Мантуров, міністр енергетики Микола Шульгінов, голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков, заступник голови правління "Газпрому" Віталій Маркелов, голова відділу роботи з інвесторами компанії Антон Демченко, офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

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Серед російських компаній під санкції також потрапили "ЛукОйл", страхова компанія "СоГаз", транспортно-логістична група "Трансойл".

За даними канадської влади, всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну Оттава ввела санкції проти понад тисячі фізичних та 250 юридичних осіб із РФ.