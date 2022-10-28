У бюджеті для закупівлі газу на зиму є 12,7 мільярда, – Шмигаль

Компанія "Нафтогаз Трейдинг" розпочне закупівлю газу на осінньо-зимовий період у межах окремої бюджетної програми на 12,7 млрд грн.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 жовтня, передає Укрінформ.

"Стосовно проходження опалювального сезону. 12,7 млрд грн є в бюджетній програмі для закупівлі газу на цю зиму. Сьогодні затвердимо, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" буде закупати газ у межах цієї бюджетної програми", – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що понад 14 млрд кубометрів газу, які вже закачані у сховища, було би достатньо для стабільного проходження опалювального сезону в нормальних умовах.

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"Але ця зима, на жаль, буде проходити в незвичайних умовах, і тому потрібно мати додаткові ресурси та резерви", – прокоментував Шмигаль.

Раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомляв, що на середину листопада Україна зможе накопичити 15 млрд кубометрів газу, чого має вистачити на осінньо-зимовий період.