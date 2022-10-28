Канада запропонує громадянам купувати облігації для підтримки України

Уряд Канади випустить спеціальні п’ятирічні облігації – Ukraine Sovereignty Bonds – для фінансової підтримки України.

Про це прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив на XXVII трирічному Конгресі українських канадців у Вінніпезі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Трюдо, кошти від облігацій допоможуть уряду України продовжити свою діяльність, включаючи надання основних послуг українцям, таких як пенсії, та купівлю палива перед зимою.

Надходження від цих п'ятирічних облігацій будуть направлені безпосередньо в Україну через рахунок, який адмініструється Міжнародним валютним фондом (МВФ), і доповнять фінансову допомогу, надану урядом Канади Україні у розмірі 2 мільярди канадських доларів, надану цього року.

"Канада залишається непохитною у своєму прагненні підтримувати народ України у його боротьбі проти незаконного та варварського вторгнення Путіна, і ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб Україна мала ресурси, необхідні для перемоги. Тепер, через облігації, спроектовані для України, канадці можуть внести свій внесок у ці важливі зусилля за допомогою нових інвестицій, які підтримує держава", – прокоментувала рішення віцепрем'єр - міністр фінансів Канада Христя Фріланд.