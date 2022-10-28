Кабмін затвердив виділення коштів для власників індустріальних парків з держбюджету

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 28 жовтня ухвалив два рішення, які передбачають виділення коштів з державного бюджету та компенсацію відсотків за кредитами для створення індустріальних парків.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба уряду.

Зокрема, Кабмін затвердив порядок надання коштів з державного бюджету на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та будівництва об’єктів інфраструктури, необхідних для їх функціонування.

"За умовами порядку, максимальна сума – до 60 млн грн і за умови, що це не більше 80% від проекту", – уточнив Шмигаль.

Також було схвалено порядок компенсації за рахунок держави відсоткової ставки за кредитами, які беруться для облаштування індустріального парку, а також для здійснення господарської діяльності у межах цих парків.

"Для компанії, яка облаштовує індустріальний парк, максимальний обсяг компенсації становитиме 60 млн грн, для учасників – 45 млн грн. Усі ці кошти дадуть змогу вже найближчим часом десяткам бізнесів по всій країні активізувати виробництво та створення нових робочих місць", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня Кабмін затвердив механізм використання вивільнених від оподаткування коштів для учасників індустріальних парків, вони можуть спрямовуватись на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва чи впровадження новітніх технологій.

7 вересня уряд визначив механізм ввезення обладнання для індустріальних парків. Таке обладнання ввозиться на митну територію України учасниками індустріальних парків зі звільненням від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський підписав закони про додаткові податкові та митні пільги для індустріальних парків.

Сьогодні до Реєстру індустріальних парків включено 56 промислових майданчиків.