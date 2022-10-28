Уряд виділив 300 мільйонів на гранти для переробних підприємств

Уряд виділив 320,9 млн грн на надання грантів для створення або розвитку переробних підприємств та на закладку садів у рамках проєкту "єРобота".

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 28 жовтня.

"Запроваджений урядом проєкт "єРобота" є надзвичайно важливим як для підтримки бізнесу, а отже економіки країни у воєнний час, так і для подолання негативних тенденцій на ринку праці. Зокрема, підприємці, які отримають виділені сьогодні кошти на гранти для розвитку переробних підприємств та садівництва, під час реалізації своїх бізнес-проєктів зможуть створити понад 900 постійних та сезонних робочих місць. Тому ми й далі розвиватимемо ці програми, тим більше, що попит на них від бізнесу величезний. Загалом за різними напрямками проєкту "єРобота" ми вже перерахували отримувачам грантів понад 220 млн грн", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Із виділених урядом коштів 306,5 млн грн буде спрямовано на розвиток переробки. Гранти отримають 47 заявників – 40 юридичних осіб, 5 ФОП та 2 фізособи, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність у галузях виробництва електричного устаткування та неметалевої мінеральної продукції.

На гранти для розвитку садівництва виділено 14,5 млн грн. Їх отримають три фермерські господарства, які планують майже 40 га землі засадити плодовим садом, малиною, лохиною й чорницею.

Як повідомлялося, 21 жовтня уряд виділив 67,6 млн грн на надання мікрогрантів українцям, що прагнуть відкрити власну справу або розширити свій бізнес.

Нагадаємо, проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.