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Новини
14 021 19
ВВП (1112) росія (13633) Набіулліна (27)

Дно падіння економіки Росії ще попереду, – голова центробанку РФ Набіулліна

діти,путін

Економічна активність у РФ після стабілізації у літні місяці у вересні знову почала падати, нижня точка спаду економіки буде пройдена в середині 2023 року.

Про це на брифінгу заявила голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, повідомляє Інтерфакс.

"За оперативними даними, після стабілізації економічної активності у літні місяці у вересні вона знову почала знижуватися. Серед причин можна назвати ослаблення споживчого попиту, а також погіршення умов для російського експорту", – сказала голова ЦБ РФ.

"Відновлення зростання економіки наступного року почнеться трохи пізніше, ніж ми очікували в липні. Нижня точка спаду припаде на середину наступного року", – додала вона.

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Водночас голова ЦБ РФ зазначила, що за останнім офіційним прогнозом зменшення ВВП Росії цього року буде меншим, ніж передбачалося раніше.

"Це пов'язано з більш позитивною ситуацією у третьому кварталі завдяки промисловому виробництву та сільському господарству, де цього року очікується рекордний урожай. У результаті покращили прогноз щодо ВВП на цей рік і вважаємо, що скорочення економіки складе 3-3,5% (замість очікувань спаду на 4-6% за липневим прогнозом, – ред.)", – заявила Набіулліна.

Вона додала, що прогноз щодо ВВП на наступний рік залишено без змін – скорочення на 1-4%.

При цьому, згідно з оприлюдненим прогнозом, у четвертому кварталі 2022 року ЦБ РФ очікує спад економіки на 6,4-7,8% у річному вираженні (порівняно з прогнозом спаду на 8,5-12% у липневій версії).

Автор: 
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Топ коментарі
+23
Неочикувані"Рекордние урожаи" - завдяки вкраденному зерну і нших видів плодів української землі. Ще б додала неочікувне збільшення металопрокату і сталеварної продукції -що не так багато цього вкрали?
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28.10.2022 22:17
+14
Бажаю щоб у паРащі буда сильна засуха, так щоб навіть буряни всохли.
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28.10.2022 22:04
+10
Добровільний відхід великої кількості західних фірм, можливе роз'єднання ЄС в енергетиці і нездатність Росії знайти однаково хороших клієнтів в інших місцях завдадуть серйозної шкоди російській економіці. Однак оцінити вплив санкцій на російську економіку може стати дедалі складніше, оскільки kремль блокує доступ громадськості до економічної статистики.

Головний висновок полягає в тому, що для ізоляції російської економіки необхідна більша координація санкцій у всьому світі. Введення ембарго ЄС на російську нафту наприкінці 2022 року також допомогло б обмежити потік доходів у російську казну, а отже, також допомогло б покласти край війні.
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28.10.2022 21:57
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Добровільний відхід великої кількості західних фірм, можливе роз'єднання ЄС в енергетиці і нездатність Росії знайти однаково хороших клієнтів в інших місцях завдадуть серйозної шкоди російській економіці. Однак оцінити вплив санкцій на російську економіку може стати дедалі складніше, оскільки kремль блокує доступ громадськості до економічної статистики.

Головний висновок полягає в тому, що для ізоляції російської економіки необхідна більша координація санкцій у всьому світі. Введення ембарго ЄС на російську нафту наприкінці 2022 року також допомогло б обмежити потік доходів у російську казну, а отже, також допомогло б покласти край війні.
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28.10.2022 21:57 Відповісти
Бажаю щоб у паРащі буда сильна засуха, так щоб навіть буряни всохли.
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28.10.2022 22:04 Відповісти
И буряты
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28.10.2022 22:51 Відповісти
Усе зрозуміло. Ельвіра Піздабуліна у прострації.
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28.10.2022 22:12 Відповісти
Можна й ********* сказати.
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29.10.2022 22:30 Відповісти
Это она так охлос рабссейский успокаивет. типа "армагедец" будет только через полгода с небольшим... А пока гуляй, рванина, царь конец света перенес на полгода.
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30.10.2022 10:37 Відповісти
Неочикувані"Рекордние урожаи" - завдяки вкраденному зерну і нших видів плодів української землі. Ще б додала неочікувне збільшення металопрокату і сталеварної продукції -що не так багато цього вкрали?
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28.10.2022 22:17 Відповісти
Рецессія у чистому вигляді !! Придурки, вляпались !
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28.10.2022 22:24 Відповісти
У сосиян есть уверенность в следующем дне...дно ещё не нащупано.
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28.10.2022 22:49 Відповісти
Кацапські підари награбували стільки зерна та іншого збіжжя на окупованих територіях, що тепер гавкають про рекордний урожай.

Саме завдяки награбованому продовольству та вкрадених інших ресурсах Півдня та Сходу України спад економіки рашистської недоімперії в цьому році буде меншим, ніж прогнозувалося.
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28.10.2022 23:18 Відповісти
нет нигде в мире не одной успешной коррумпированной страны, тем более с дибилом диктатором
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28.10.2022 23:24 Відповісти
Брехня! Нет там дна!
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28.10.2022 23:45 Відповісти
Изя а шо ты скажешь об этом Валдайском форуме?

Шо я скажу?

-Тонет Титаник, многие пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные слушают речь капитана о том, шо айсберги Титаникам на пользу.)))
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29.10.2022 00:27 Відповісти
а вот абдристович оценит достижение очередного дна экономикой параши в 2-3 недели.
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29.10.2022 08:43 Відповісти
Слухати Абдрисовича можуть слухати люди з міцними нервами, або повні дебіли.
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29.10.2022 22:34 Відповісти
Верьте цыфрам проверенным
А не ,,доллар обвалился ''
Читаю сводку,, упал,, на 20 коп.
Поднимать надо свою экономику а не надеяться на дядю
Строить своё производство /причём на уровне мировых стандартов/
Кроме ЕС есть ещё Азия Америка Африка Австралия
Надо искать лучшее в мире и внедрять или делать своё
Наши соотечественники работают во всем мире --кроме Украины
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29.10.2022 12:58 Відповісти
Не переживайте за ребенка. Ночью он отсосет путину ***
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29.10.2022 14:57 Відповісти
Или наоборот, под видом "целования в пупик"..
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31.10.2022 10:03 Відповісти
Хотіла Піздабуліна за кордон сдриснути. Не вийшло. Залишився єдиний вихід. У вікно.
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29.10.2022 17:43 Відповісти

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