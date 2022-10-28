Дно падіння економіки Росії ще попереду, – голова центробанку РФ Набіулліна
Економічна активність у РФ після стабілізації у літні місяці у вересні знову почала падати, нижня точка спаду економіки буде пройдена в середині 2023 року.
Про це на брифінгу заявила голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, повідомляє Інтерфакс.
"За оперативними даними, після стабілізації економічної активності у літні місяці у вересні вона знову почала знижуватися. Серед причин можна назвати ослаблення споживчого попиту, а також погіршення умов для російського експорту", – сказала голова ЦБ РФ.
"Відновлення зростання економіки наступного року почнеться трохи пізніше, ніж ми очікували в липні. Нижня точка спаду припаде на середину наступного року", – додала вона.
Водночас голова ЦБ РФ зазначила, що за останнім офіційним прогнозом зменшення ВВП Росії цього року буде меншим, ніж передбачалося раніше.
"Це пов'язано з більш позитивною ситуацією у третьому кварталі завдяки промисловому виробництву та сільському господарству, де цього року очікується рекордний урожай. У результаті покращили прогноз щодо ВВП на цей рік і вважаємо, що скорочення економіки складе 3-3,5% (замість очікувань спаду на 4-6% за липневим прогнозом, – ред.)", – заявила Набіулліна.
Вона додала, що прогноз щодо ВВП на наступний рік залишено без змін – скорочення на 1-4%.
При цьому, згідно з оприлюдненим прогнозом, у четвертому кварталі 2022 року ЦБ РФ очікує спад економіки на 6,4-7,8% у річному вираженні (порівняно з прогнозом спаду на 8,5-12% у липневій версії).
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Головний висновок полягає в тому, що для ізоляції російської економіки необхідна більша координація санкцій у всьому світі. Введення ембарго ЄС на російську нафту наприкінці 2022 року також допомогло б обмежити потік доходів у російську казну, а отже, також допомогло б покласти край війні.
Саме завдяки награбованому продовольству та вкрадених інших ресурсах Півдня та Сходу України спад економіки рашистської недоімперії в цьому році буде меншим, ніж прогнозувалося.
Шо я скажу?
-Тонет Титаник, многие пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные слушают речь капитана о том, шо айсберги Титаникам на пользу.)))
А не ,,доллар обвалился ''
Читаю сводку,, упал,, на 20 коп.
Поднимать надо свою экономику а не надеяться на дядю
Строить своё производство /причём на уровне мировых стандартов/
Кроме ЕС есть ещё Азия Америка Африка Австралия
Надо искать лучшее в мире и внедрять или делать своё
Наши соотечественники работают во всем мире --кроме Украины