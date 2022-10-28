НАБУ повідомило про підозру колишнього голову Держприкордонслужби Цигикала (оновлено)

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру колишньому голові Державної прикордонної служби, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору приватної компанії-забудовниці.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, їх підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого забудовник одержав неправомірну вигоду у понад 10,68 млн грн.

З даними слідства, у першому півріччі 2019 року забудовник відповідно до укладених договорів мав передати Держприкордонслужбі 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин. Однак попри договірні зобов’язання забудовник ці квартири продав.

"Задля приховання своїх злочинних дій директор товариства вступив у злочинну змову з представниками ДПСУ та провів "заміну" житла, незважаючи на те, що воно не відповідало умовам договорів. Як наслідок, прикордонна служба отримала 53 квартири у одному з районів Львівської області, вартість яких на 10,68 млн гривень дешевша за нерухомість у Львові, що підтверджено висновками проведених експертиз", – зазначається у повідомленні.

На сьогодні викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("Зловживання службовим становищем або владою").

НАБУ і САП не уточнюють прізвищ підозрюваних, однак відомо, що з липня 2017 року до червня 2019 року Держприкордонслужбу очолював Петро Цигикал.

Джерела агентства Інтерфакс-Україна згодом також підтвердили, що про підозру повідомлено Петра Цигикала, який очолював Держприкордонслужбу з 25 липня 2017 року по 31 травня 2019 року, а також Бігуна О.М. та Романенка О.В.