БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
737 відвідувачів онлайн
Новини
6 914 12
НАБУ (1482) хабар (495) Держприкордонслужба (599)

НАБУ повідомило про підозру колишнього голову Держприкордонслужби Цигикала (оновлено)

цигикал

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру колишньому голові Державної прикордонної служби, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору приватної компанії-забудовниці.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, їх підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого забудовник одержав неправомірну вигоду у понад 10,68 млн грн.

З даними слідства, у першому півріччі 2019 року забудовник відповідно до укладених договорів мав передати Держприкордонслужбі 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин. Однак попри договірні зобов’язання забудовник ці квартири продав.

"Задля приховання своїх злочинних дій директор товариства вступив у злочинну змову з представниками ДПСУ та провів "заміну" житла, незважаючи на те, що воно не відповідало умовам договорів. Як наслідок, прикордонна служба отримала 53 квартири у одному з районів Львівської області, вартість яких на 10,68 млн гривень дешевша за нерухомість у Львові, що підтверджено висновками проведених експертиз", – зазначається у повідомленні.

На сьогодні викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("Зловживання службовим становищем або владою").

НАБУ і САП не уточнюють прізвищ підозрюваних, однак відомо, що з липня 2017 року до червня 2019 року Держприкордонслужбу очолював Петро Цигикал.

Джерела агентства Інтерфакс-Україна згодом також підтвердили, що про підозру повідомлено Петра Цигикала, який очолював Держприкордонслужбу з 25 липня 2017 року по 31 травня 2019 року, а також Бігуна О.М. та Романенка О.В.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+3
Так, не легка служба у прикордонників, особливо з великих кабінетів.
показати весь коментар
28.10.2022 18:48
+2
Невже в нас такі бідні львівські прикордонники та митники, що їм ще й квартири видають?..
показати весь коментар
28.10.2022 18:37
+1
все як колись ...- поділиться, і живи насолоджуйся вкраденим....
показати весь коментар
29.10.2022 20:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Невже в нас такі бідні львівські прикордонники та митники, що їм ще й квартири видають?..
показати весь коментар
28.10.2022 18:37 Відповісти
Так, не легка служба у прикордонників, особливо з великих кабінетів.
показати весь коментар
28.10.2022 18:48 Відповісти
Мабуть піде, на заміну Литвину чи Тарану, послом кудись…!!
Безрегулярних надходжень буде важко таки попервах, але ж і Литвину та Тарану теж не легко….
Буду, зато ДИПЛОМАТОМ десь!! Баканов, мабуть теж агреман чекає кудись.?.
На Балаклійський непрям не поїхав, ЧОМУСЬ!!,
показати весь коментар
28.10.2022 18:56 Відповісти
"НАБУ повідомило про підозру колишнього голову Держприкордонслужби" - повеселили, краще скажіть хто в цій "кормушці" порядний.
показати весь коментар
28.10.2022 22:50 Відповісти
Знову пiдозра!!!!!!
А де вирок суду ????????
I так завжди
показати весь коментар
29.10.2022 13:03 Відповісти
Випок суду зажди йде після підозри
показати весь коментар
29.10.2022 14:13 Відповісти
Так и не понял
Пiдозр сотнi --- а вирокiв суду ?????
Хiба що Миколi -- за зрубане дерево в лiсополосi --вирок
показати весь коментар
29.10.2022 15:55 Відповісти
все як колись ...- поділиться, і живи насолоджуйся вкраденим....
показати весь коментар
29.10.2022 20:00 Відповісти
ну все, каюк вам порохоботи, скажіть, що Петро Олексійович тут ні до чого?
показати весь коментар
29.10.2022 20:06 Відповісти
Митниця це годівниця президентів. Так було при всіх президентах, включно і при сівочолому та веселому. Побачимо що буде при Залужному.
показати весь коментар
30.10.2022 05:58 Відповісти
велике ніхто знайшло собі кумира. Як все просто Серйожа?
показати весь коментар
30.10.2022 10:11 Відповісти
Одні підозри. Коли суди запрацюють ?
показати весь коментар
29.10.2022 20:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 