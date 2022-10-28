Інфляція у Німеччині зросла до рекорду за останні 70 років

Інфляція у Німеччині у жовтні різко прискорилася, досягнувши 10,4% у річному обчисленні.

Такі попередні дані оприлюднило Федеральне статистичне відомство ФРН, повідомляє Deutsche Welle.

Таким чином, показник досяг пікового значення з грудня 1951 року, коли рівень інфляції становив 10,5%.

Порівняно з попереднім місяцем зростання цін сповільнилося до 0,9%. У вересні інфляція у місячному обчисленні становила 1,9%.

Найсильніше порівняно з жовтнем 2021 року подорожчали енергоносії – на 43%. Продовольча інфляція у річному обчисленні становила 20,3%. У сфері послуг ціни за рік збільшились на 4%.

Тим часом, більше половини німецьких компаній мають намір підвищити ціни в найближчі місяці, з'ясував німецький Інститут економічних досліджень ifo в ході щомісячного опитування бізнесу. Однак у жовтні їхня частка знизилася до 51,5% , тоді як місяцем раніше становила 53,8%.

При цьому економіка Німеччини з липня по вересень 2022 року зросла, незважаючи на вплив війни в Україні, енергетичну кризу та наслідки пандемії COVID-19. За даними офіційної статистики, ВВП ФРН збільшився на 0,3%, порівняно з другим кварталом поточного року.

Як повідомлялося, споживчі ціни у ФРН, розраховані за німецькими стандартами, у вересні підвищилися на 10% у річному вираженні після зростання на 7,9% місяцем раніше.