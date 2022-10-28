Кабмін спростив процедуру відновлення і видачі документів для переселенців

Кабінет міністрів вніс низку змін до процедури оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 28 жовтня.

У міністерстві пояснили, що ці новації покликані пришвидшити процес відновлення та видачі документів для тих українців, які втратили паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон.

Зокрема, відтепер громадяни України зможуть отримати паспорт у будь-якому територіальному підрозділі Державної міграційної служби.

При цьому для встановлення особи дозволили залучати значно ширше коло свідків.

"Зокрема, встановити особу, якій оформлюється паспорт, можна буде у режимі відеоконференцзв’язку. При цьому громадянин, якого ідентифікують, має особисто бути присутнім біля працівника ДМС, а члени сім’ї, що підтверджують його особу, можуть опитуватися за допомогою відеоконференцзв’язку", – зазначається у документі.

Також перевірка факту належності особи до громадянства України зможе здійснюватися за наявними обліками ДМС, інших державних та єдиних реєстрів, інформаційних баз, що перебувають у власності держави.

Крім того, визначено механізм видачі паспортних документів, які були виготовлені, але не одержані через припинення роботи відповідних підрозділів ДМС у зв’язку з окупацією чи бойовими діями.

"У таких випадках завершення процедури оформлення документів буде здійснюватися іншим територіальним підрозділом ДМС ніж тим, який здійснював прийом документів. Виготовлені паспорти для їх видачі громадянам будуть пересилатися від одного територіального підрозділу ДМС до іншого на території України чи до закордонних дипломатичних установ", – уточнили в Мінреінтеграції.

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Кабмін також дозволив оформлювати паспорт для виїзду за кордон дитині у закордонній дипломатичній установі на підставі звернення лише одного з батьків. Отримати виготовлений паспорт зможе інша близька особа (повнолітні сестра, брат, дідусь, бабуся тощо), яку зазначать батьки або інші законні представники.

Також рішенням уряду передбачена можливість формування е-паспорта громадянина України, а також закордонного е-паспорта особам, які не змогли отримати виготовлений паспорт через тимчасову окупацію території України або активні бойові дії.