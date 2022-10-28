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Кабмін (7634) паспорт (225) Міністерство реінтеграції (127)

Кабмін продовжив дію паспортів без вклеєної фотокартки до кінця війни

паспорт

Кабінет міністрів прийняв рішення, яким продовжив чинність паспортів України, строк дії яких закінчився у період воєнного стану, до його закінчення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Таким чином, паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України", – пояснили у міністерстві.

В Мінреінтеграції додали, що власники таких документів зобов’язані їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування в Україні воєнного стану.

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