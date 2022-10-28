Кабмін змінив голову державного концерну "Ядерне паливо"

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 28 жовтня, призначив виконуючим обов’язки генерального директора державного концерну "Ядерне паливо" Олександра Мороженка.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

За даними на сайті концерну, його гендиректором з 2014 року вказаний Сергій Дробот, до цього він з 2002 року очолював "Східний ГЗК".

Олександр Мороженко раніше працював на посадах заступника генерального директора, директора з капітального будівництва НЕК "Укренерго".

Державний концерн "Ядерне паливо" створено у 2008 році, до його складу входять державні підприємства: "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", "Смоли" і "Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології".

Державний концерн "Ядерне паливо" є акціонером АТ "Міжнародний центр із збагачення урану" (10% акцій), ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива" (50% +1 акція), ТОВ "Науковий парк "Хімічні технології" (49% акцій).