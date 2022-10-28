Контракти з "Росатомом" підписали близько 100 працівників Запорізької АЕС, – "Енергоатом"

Із 6 700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, лише близько сотні підписали контракти зі створеним росією фейковим підприємством АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує "Росатом".

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

"Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, "погодилися" під тиском загарбників. Ще 4 300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію", – підкреслили в "Енергоатомі".

Там зазначили, що навіть попри весь тиск та погрози окупантів, переважна більшість працівників, які перебувають на станції, мають проукраїнську позицію, продовжують чинити спротив і максимально відтягують процес підписання зрадницьких контрактів.

"Звісно, серед тих, хто вже зголосився працювати на загарбників, є і добровольці, зокрема й з керівного складу станції. Свої дії вони мотивують здебільшого бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників. Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України", – додали в компанії.

Як повідомлялося, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", наразі російські окупанти вимагають від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.