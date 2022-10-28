Дефіцит електроенергії в Києві зможуть усунути за 2-3 тижні, – Кличко

Якщо не станеться надзвичайних ситуацій, фахівці "Укренерго" зможуть усунути дефіцит електроенергії у столиці за два-три тижні.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У зв’язку зі значним дефіцитом електроенергії – від 20 до 50% – сьогодні (28 жовтня, – ред.) система енергозабезпечення міста працює в екстренному режимі. Відтак, електропостачання тимчасово вимикають у всіх районах столиці. Якщо не буде надзвичайних ситуацій, фахівці "Укренерго" сподіваються протягом 2-3 тижнів усунути дефіцит, спричинений атаками російських варварів на об’єкти критичної інфраструктури", – зазначив Кличко.

Він додав, що місто робить все можливе, щоб економити споживання електроенергії. Зокрема, на багатьох маршрутах комунального громадського транспорту тролейбуси замінили на автобуси. При цьому метрополітен Київ зупиняти не збирається.

"Ризик великого блекауту, коли нестача електроенергії може призвести до ще більших наслідків та ще масштабнішого відключення, є. Тому вкрай важливо економити, щоб цього не сталося", – підкреслив Кличко.