Надходження готівки в каси банків із початку року впало на 14%, – НБУ

Обсяг надходжень готівки до кас українських банків за дев’ять місяців 2022 року становив 1,57 трлн грн та зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Видачі готівки з кас банків у січні-вересні 2022 року становили 1,62 трлн грн, що на 13% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Водночас за дев’ять місяців 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

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Трьома найпопулярнішими касовими операціями з видачі готівки (% від загального обсягу видатків) стали:

за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 82,4%;

для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,3%;

для придбання іноземної валюти у клієнтів – 4,1%.

Як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):