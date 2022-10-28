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Надходження готівки в каси банків із початку року впало на 14%, – НБУ

налоги,деньги,гривня,налоговый

Обсяг надходжень готівки до кас українських банків за дев’ять місяців 2022 року становив 1,57 трлн грн та зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Видачі готівки з кас банків у січні-вересні 2022 року становили 1,62 трлн грн, що на 13% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Водночас за дев’ять місяців 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами.

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Трьома найпопулярнішими касовими операціями з видачі готівки (% від загального обсягу видатків) стали:

  • за операціями клієнтів із використанням платіжних карток – 82,4%;
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку – 5,3%;
  • для придбання іноземної валюти у клієнтів – 4,1%.

Як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):

  • операції клієнтів із використанням платіжних карток – 36,5%;
  • торговельна виручка – 31,9%;
  • виручка від усіх видів послуг – 15,4%.

Надходження готівки в каси банків із початку року впало на 14%, – НБУ 01

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