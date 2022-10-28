Wizz Air закрила базу у Молдові після прольотів російських ракет

Угорський лоукостер Wizz Air вирішив закрити свою базу у Кишиневі з 1 грудня авіакомпанія

Як повідомили в компанїі, таке рішення пов'язане з війною в Україні та ризиком нестабільності повітряного простору Молдови, пише молдовське видання NewsMaker.

Водночас авіаційна влада країни наголошує, що Wizz Air не зупиняє польоти до Молдови. Водночас авіакомпанія переглянула свій зимовий розклад.

У прес-службі Кишинівського аеропорту також повідомили, що Wizz Air оголосила про зміни у зимовому розкладі.

"Усім пасажирам, які купили квитки на даний період, пропонується відвідати офіційний веб-сайт компанії, щоб переглянути варіанти рейсів, або зв'язатися з представниками авіакомпанії для отримання більш детальної інформації", – зазначили в аеропорту.

В Органі цивільної авіації Молдови уточнили, що Wizz Air, як і раніше, виконуватиме рейси в/з Кишинівського аеропорту. Зміниться лише операційна база, через що можуть скасувати рейси за деякими напрямками та/або скоротити частоту польотів.

Читайте також: Wizz Air відмовилася від планів поновити рейси із Москви до Абу-Дабі

За даними місцевих ЗМІ, останніми тижнями літаки авіакомпанії на ніч відлітали з Молдови на територію Румунії з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 10 жовтня три ракети пролетіли над повітряним простором Молдови. Ці ракети зафіксували в районах Рибниці, Сорок та Флорешт. Як заявили у Міноборони країни, ці ракети, які полетіли в Україну, становили загрозу для інфраструктури Молдови і, зокрема, для цивільних літаків, що пролітають над повітряним простором країни.