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Україна отримала рекордну партію вакцин Pfizer від США

вакцина,pfizer

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 млн доз мРНК-вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, які надав уряд США в рамках ініціативи COVAX.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, вже наприкінці жовтня та на початку листопада в регіони надійде понад 332 тисяч вакцини.

"Ці 2,3 млн доз протиковідної вакцини Pfizer, отримані на безоплатній основі – що на сьогодні є найбільшим вантажем вакцин, який ми безкоштовно надали Україні – є одним із напрямів допомоги з боку США, мета якої – захистити здоров'я українців напередодні зими. Після його отримання, загальна кількість вакцин, наданих від початку пандемії, складає вже 6,4 млн доз", – прокоментував тимчасово повірений у справах США в Україні Крістофер В. Сміт.

Вакцина призначена як для первинного курсу імунізації, так і для бустерної дози (першої та другої).

Нагадаємо, що другу бустерну дозу в Україні можуть отримати всі люди старше 18 років. Особливо важливо, щоб бустер отримали люди з груп ризику – люди поважного віку, з онкологією, серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, діабетом. Люди з ослабленою імунною системою можуть отримати до 5 доз вакцини проти COVID-19.

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Гарна вакцина. Зробив себе вже третэ щэплення. Усе верi гуд. Нi насморку, ну кашлю.
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28.10.2022 18:31 Відповісти
Директор Пфайзеру зробив 4 щеплення і захворів на ковід. Ніколи Штірліц не був так близько до провалу.
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28.10.2022 19:39 Відповісти
Може і я перехворів, та не зрозумів цього. Таке буває. Ні одна вакцина не дає 100% гарантії. Однак кращє перехворіти кілько разів у легкої формі і так , що не відчуваєш цього. Чім захворіти одного разу та зіграти в дерев'яний макінтош. І тобі буде грати музика , но ти її не почуєш.
От так то радистка Кет.
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28.10.2022 19:51 Відповісти
Директор Пфайзер публічна особа компанії, вакцини якої, є найпоширенішими, і примусовими. Тому і ЗМІ писали про його хворобу. В світі багато хто не підтримує примусову вакцинацію, неперевіреними як слід вакцинами, ефективніссть яких не доведена. В США примушують військових вакцинуватись, і в наслідок 20 відсотків пілотів військової авіації звільнилися, а на кожного витрачено більше ніж витрачають на ******** літак. Ви не лікар і не математик з теорії верогідності, тому фантазії, що і як би було залиште їм.
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28.10.2022 21:53 Відповісти
Да мені пофіг хто там , та який діректор. Чи Мюллєр , чи Шелєнбєрг.
Я зробив собі три вакцини пфайзер. І почуваюсь добре. Перевірено. Що пів року після вакцини ні насморку , ні ангін. А тому значна економія на пігулках. Якщо це фантазії , то хай так і буде. Я не проти. Як і не проти того ,що радістка Кет друкує тут свої науково популярні "романи".
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28.10.2022 22:06 Відповісти
Не робив. І теж пів року ні нежітті ні ангін... Бо останні рів року було літо...
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30.10.2022 06:39 Відповісти
"штірліц", ти й не помітив, що провалився..
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28.10.2022 19:58 Відповісти

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