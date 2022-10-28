Італійська Eni зможе замінити половину газу з Росії вже цієї зими

Італійська нафтогазова група Eni цієї зими зможе замістити половину поставок російського газу.

Про це повідомив генеральний директор компанії Клаудіо Дескалці, передає enkorr.

"Уже починаючи з майбутньої зими ми зможемо замістити 50% потоків російського газу", – заявив Дескалці.

Зі слів Дескалці, це стало можливим завдяки широкому диверсифікованому портфелю резервів компанії, її довгостроковій співпраці з виробниками палива та присутності в СПГ-бізнесі.

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"В умовах високої волатильності й невизначеності на ринках Eni продовжувала забезпечувати постачання енергії, які мають вирішальне значення для нашої економіки, одночасно дотримуючись курсу на декарбонізацію", – сказав Дескалці, слова якого наводяться в релізі за підсумками фінансової звітності компанії за дев'ять місяців.

Він зазначив, що у третьому кварталі поточного року компанія ще більше зміцнила надійність постачання газу в Італію за рахунок своєї діяльності з геологорозвідки, придбання часток BP в Алжирі й купівлі судна Tango FLNG для скраплення газу на проєкті Marine XII у Конго.

Раніше Дескалці заявляв, що 2022 року Італії вдасться замінити близько половини російського газу, або 9,7 млрд кубометрів. 2023 року цей обсяг досягне 80%, або, з його слів, 17,6 млрд кубометрів. При цьому до 2025 року компанія має намір повністю відмовитися від поставок із Росії.

Eni – енергетична компанія, що працює в 66 країнах, зі штатом близько 32 тис. осіб. Займається розвідкою, розробкою й видобутком нафти й газу; переробкою, маркетингом, торгівлею і транспортуванням сировини, а також відновлюваними джерелами енергії.