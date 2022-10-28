Євросоюз затвердив перехід на автомобілі з нульовим рівнем викидів з 2035 року

Єврокомісія привітала досягнуту 27 жовтня угоду між Радою ЄС та Європарламентом, згідно з якою до 2035 року всі нові автомобілі та малі вантажівки, зареєстровані в Євросоюзі, повинні мати нульовий рівень викидів.

"Угода посилає сильний сигнал промисловості та споживачам: Європа затверджує перехід до транспорту з нульовим рівнем викидів. Європейські автовиробники вже доводять, що готові взятися за справу, і на ринок виходить дедалі більше електромобілів за доступною ціною", – заявив у зв'язку з досягнутою. домовленістю законодавців ЄС виконавчий заступник голови ЄК Франс Тіммерманс, передає Інтерфакс-Україна.

"Як проміжний крок до нульових викидів нові стандарти CO2 також вимагатимуть зниження середніх рівнів викидів нових автомобілів на 55% до 2030 року і нових малих вантажівок – на 50% до 2030 року", – йдеться в повідомленні Європейської Комісії, що висунула відповідну законодавчу пропозицію в липні 2021 року.

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У Брюсселі наголошують, що ця угода напередодні конференції ООН з клімату COP27 у Шарм-еш-Шейху (Єгипет) демонструє реалізацію Євросоюзом своїх міжнародних зобов'язань у галузі захисту клімату.

У Єврокомісії очікують, що досягнута згода між Радою ЄС та Європарламентом сприятиме "прискоренню виробництва та продажу автомобілів з низьким та нульовим рівнем викидів та виведе автомобільний транспорт на твердий шлях до кліматичної нейтральності до 2050 року".

"Це нове законодавство зробить транспортну систему ЄС більш стійкою, забезпечить чистіше повітря для європейців і знаменує важливий крок у реалізації європейського "зеленого курсу", – підкреслюють в ЄК.

Ця попередня угода тепер потребує офіційного ухвалення Радою ЄС та Європарламентом. Після завершення процедури нове законодавство буде опубліковано в Офіційному журналі Європейського Союзу та набуде чинності.