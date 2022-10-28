РНБО розгляне санкції проти російських банкірів

Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики затвердила черговий пакет санкцій проти фізичних осіб РФ, які причетні до розв’язання війни, підтримують чи сприяють агресії, створюють загрозу для безпеки України.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр, голова робочої групи Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба уряду.

У новому пакеті санкцій фігурує більше 1000 осіб:

представники влади держави-агресора,

військове керівництво рф,

керівники російських банків.

Санкції набудуть чинності після розгляду та винесення рішення Радою національної безпеки і оборони України і введення відповідного рішення РНБОУ в дію указом президента України.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 19 жовтня своїми указами ввів у дію санкції проти 1374 юридичних та 2507 фізичних осіб, переважно з РФ, причетних до російської агресії проти України.

Зокрема, до санкційного списку увійшли: "Російський фонд прямих інвестицій", російські "Альфа-Банк", "Транскапіталбанк", "Уральський банк реконструкції і розвитку", "Московський кредитний банк" та низка інших фінансових установ та їх керівників, "Ростелеком", "РусГідро", "Алроса", ряд компаній у сфері машинобудування, транспорту та енергетики, а також низка компаній російського ВПК.

До санкційного списку також потрапили російські мільярдери Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Геннадій Тімченко, Сулейман Керімов, Михайло Прохоров, Леонід Федун, Олександр Абрамов, Дмитро Риболовлєв, Год Нісанов, Юрій Ковальчук, Аркадій Ротенберг, Саїд Гуцерієв, Роман Абрамович, Михайло Фрідман та дві його доньки, Герман Хан, Михайло Бабаков та його бізнес-партнери Євгеній Гінер і Михайло Воєводін тощо.

При цьому щодо Романа Абрамовича дію санкцій відкладено – згідно із указом, вони "застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".