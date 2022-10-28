Центробанк РФ підтвердив негативний вплив на економіку оголошеної Путіним мобілізації

Оголошена Владіміром Путіним мобілізація в РФ для війни проти України стримуватиме споживчий попит та інфляції на горизонті найближчих місяців.

Про це йдеться у офіційному пресрелізі Центробанку РФ у зв'язку із рішенням зберегти ключову ставку на рівні 7,5%, повідомляє російський Інтерфакс.

Однак після декількох місяців ефекти від часткової мобілізації будуть проінфляційними за рахунок посилення обмежень на боці пропозиції, вважають у ЦБ РФ.

Російський регулятор погіршив свій прогноз щодо інфляції на кінець 2022 року до 12-13% з урахуванням дострокового підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у грудні. Раніше базовий прогноз ЦБ передбачав річну інфляцію за підсумками 2022 року на рівні 11-13%, у 2023 році – 5-7% та її вихід на мету "близько 4%" за підсумками 2024 року.

Часткова мобілізація також згадується у розділі про економічну активність.

ЦБ РФ, посилаючись на оперативні індикатори, зазначив, що динаміка ділової активності у третьому кварталі перевищила попередні очікування. Однак, як показали опитування, значна частка підприємств, як і раніше, відчуває труднощі у виробництві та логістиці, а також наростають "обмеження на ринку праці, у тому числі внаслідок часткової мобілізації".

"Якщо на горизонті найближчих місяців часткова мобілізація може мати переважно дезінфляційний вплив за рахунок слабкішої динаміки споживчого попиту, то в подальшому її ефекти будуть проінфляційними за рахунок посилення обмежень на стороні пропозиції в економіці в цілому", – повторив регулятор.

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Згадується мобілізація й у розділі про інфляційні ризики.

Банк Росії вважає, що на короткостроковому горизонті проінфляційні та дезінфляційні ризики збалансовані, а на середньостроковому горизонті, як і раніше, переважають проінфляційні ризики, які дещо виросли з середини вересня.

"З боку внутрішніх умов проінфляційні ефекти можуть виявитися більш вираженими, ніж у базовому сценарії через зміну чисельності робочої сили та структури зайнятості, у тому числі на тлі часткової мобілізації", – попередив ЦБ РФ.

Як повідомлялося, Владімір Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії для збільшення контингенту російських окупаційних військ в Україні 21 вересня. За даними Міноборони, планується мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.