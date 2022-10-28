Американський сервіс Zoom продовжує закривати доступ для російських клієнтів, – ЗМІ

Американський сервіс Zoom продовжує закривати доступ для російських клієнтів, блокуючи їм можливість оплачувати комерційні ліцензії.

Про це пише російське видання "Вєдомості" з посилання на двох співрозмовників серед російських розробників сервісів відеоконференцзв'язку (ВКС) та джерело у вітчизняному інтеграторі.

За словами одного із співрозмовників видання, до його компанії звернувся "великий виш", якому "Zoom відключив ліцензію, оплачену до листопада". За інформацією російського порталу держзакупівель, із великих освітніх організацій контракт на використання Zoom до кінця листопада було укладено лише у Російського державного університету правосуддя для його філії у Казані.

Інше джерело видання стверджує, що Zoom відмовився обслуговувати ще два російські університети.

На початку жовтня цього року російська інформаційно-аналітична агенція TelecomDaily повідомляла, що 77% росіян для відеоконференцзв'язку використовують американський сервіс Zoom.

Як повідомлялося, наприкінці червня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляв, що сервіс відеозв'язку Zoom планує надати безоплатний доступ до своїх сервісів українським університетам та профтехучилищам.