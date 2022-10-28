Найбільші мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на дизпаливо та автогаз

Низка операторів роздрібного ринку за тиждень з21 по 28 жовтня підвищили ціни на дизельне пальне та автогаз.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, дизпаливо в мережах BVS, "Овіс", "Автотранс" і ZOG за тиждень подорожчало на 50 копійок за літр – до 54,99 грн/л, 53,99 грн/л, 54,98 грн/л і 54 грн/л відповідно.

На станціях Motto і "Укр-Петроль" ціни на дизпаливо зросли на 2,09 грн і 0,9 грн – до 50,60 грн і 52,50 грн за літр відповідно.

На станціях Mango, "БРСМ-Нафта" і Shell дизельне пальне подорожчало на 0,1-0,4 грн за літр.

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Як повідомлялося, водночас середня ціна на скраплений газ на АЗС за тиждень виросла на 0,51 грн – до 28,36 грн/л.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз подорожчав на 0,85 грн і 0,58 грн – до 29,12 грн і 29,11 грн за літр відповідно.

У мережі "Укрнафти" ціна зросла на 0,58 грн – до 27,91 грн/л, на станціях "Авіас" та у інших мережах групи "Приват" – на 0,54 грн, до 27,98 грн/л.

Крім того, на 0,1-1,5 грн/л підвищили ціни на автогаз мережі "БРСМ-Нафта", VostokGaz, "Авантаж 7", Shell, "Катрал", "Нефтек", BVS та ряд інших.