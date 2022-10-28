"Нова пошта" відновила роботу в деокупованих Святогірську та Лимані на Донеччині

"Нова пошта" запрацювала на деокупованій Донеччині 2 тижні тому і за цей час доставила 1500 посилок у Лиман та Святогірськ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в Лимані мобільне відділення працює з понеділка по п’ятницю з 11:30 до 13:30 на вул. Свободи.

"Щодня ми доставляємо близько 70 посилок із продуктами, одягом та необхідними речами. До війни в Лимані працювало 3 відділення "Нової пошти", але наразі всі вони зруйновані та розграбовані. Зараз розпочато будівельні та ремонтні роботи приміщення, щоб через тиждень відкрити у Лимані вже стаціонарне відділення із повним переліком послуг як доставки, так і фінансових, як і до війни", – кажуть у "Новій пошті".

У Святогірську мобільне відділення працює у понеділок, середу та п’ятницю. Із 14:30 біля відділення №1 по вул. Шевченка, а потім до 16:00 за адресою вул. Зарічна, (біля Лаври).

Водночас мешканцям деокупованої Донеччини доступна відправка та отримання посилок до 10 кг. Сплатити за послуги можна готівкою, через мобільний застосунок або відправити посилку за рахунок отримувача.