Грузія продовжила програму допомоги українським біженцям ще на пів року

Програму допомоги українським біженцям у Грузії продовжено на шість місяців.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі на брифінгу, передає Новости-Грузия.

Азарашвілі повідомив, що на сьогоднішній день у Грузії 500 сімей з України отримують допомогу для оплати оренди квартир – по 300 ларі на сім'ю (це трохи більше $100). Крім того, понад 1050 осіб отримують щомісячну соціальну допомогу – 45 ларі на особу.

"Держава з лютого активно підтримує українських біженців. Спочатку ними займалися мерія та департамент туризму, а з 15 липня – Агентство у справах переселенців". Ми маємо спеціальні пункти на кордонах, куди можна звернутися за допомогою. Ми допомагаємо сім'ям із щомісячною орендною платою, а також надаємо соціальну допомогу. Вони отримують таку саму допомогу, як грузинські біженці з Абхазії та Цхінвалі. Ми продовжили цю програму на шість місяців", – сказав Азарашвілі.

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Міністр також навів статистику, згідно з якими після липня уряд Грузії профінансував соціальну допомогу біженцям з України та оренду квартир приблизно на 1,8 млн ларі.

За словами Азарашвілі, уряд заплатив за тимчасове житло громадян, які приїхали з України до Грузії, до 200 тис. ларі.

Крім того, до 800 тис. ларі було заплачено за медичні послуги, які біженцям з України надавали різні клініки в Грузії.

За даними посольства України, з 24 лютого на території Грузії перебувають 25,99 тис. громадян України, з них 6 980 – діти.

Уряд Грузії влітку оголосив про припинення програми безкоштовного розселення біженців, і натомість пообіцяв видавати по 300 ларі на сім'ю та 45 ларі на людину. Як з'ясувалося, цю допомогу отримала лише п'ята частина біженців із України.

За даними посольства на початок жовтня, грошову допомогу від уряду Грузії для оплати орендованого житла отримало 2 745 сімей українських біженців, або 5 361 особа.