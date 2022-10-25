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бізнес (1098) релокація (34)

761 підприємство переміщено в більш безпечні регіони, – Мінекономіки

бизнес,офис

За програмою релокації в більш безпечні регіони переміщено 761 підприємство, 80% з них уже відновили роботу на новому місці.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі національного телемарафону.

"На сьогодні 761 підприємство перевезло свої виробничі потужності з регіонів активних бойових дій в більш безпечні, 588 із них уже працюють на новому місці. Ще для 274 підприємств зараз здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування. У рамках програми релокації держава надає підтримку кожному бізнесу, який прагне переїхати з небезпечних територій та повноцінно працювати на перемогу. Таким чином ми не лише зберігаємо виробничий потенціал країни, але й тисячі робочих місць", – зазначила Бережна.

Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають:

  • підприємства у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (40,24 % від загальної кількості релокованих підприємств);
  • переробної промисловості (31,71 %);
  • інформації та телекомунікацій (6,34 %);
  • професійної, наукової та технічної діяльності (5,85%);
  • будівництва (4,15%).

Найбільше підприємств релокувалося до Львівської (30% релокованих підприємств), Закарпатської (17%), Чернівецької (11%), Івано-Франківської (8%), Хмельницької (7%) та Тернопільської (7%) областей.

Підприємство, що ухвалило рішення перемістити свої виробничі потужності, отримує від держави пакет підтримки, який включає наступні опції:

  • підбір місця розташування для потужностей підприємства;
  • допомога з перевезенням на нову локацію;
  • сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників;
  • підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Наразі переміщення підприємств здійснюється в один із 16 регіонів (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Одеська та Київська (за виключенням міста Києва) області).

Станом на 24 жовтня 2022 року на платформі зареєстровано 1 863 заявки підприємств на переміщення, 623 із цих підприємств відмовились від релокації у зв’язку з деокупацією територій, на яких вони розташовані.

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