Санкції РНБО проти російських власників українських банків не вплинуть на їх роботу, – НБУ
Рішення Ради національної безпеки і оборони України (СНБО) України про накладення санкцій на окремих акціонерів банків на матиме впливу на роботу самих фінансових установ, оскільки було застосовано персональні санкції.
Про це у пресслужбі Нацбанку України повідомили агентству Інтерфакс- Україна.
Водночас в НБУ зауважили, що застосування таких санкцій створює додаткові правові підстави для оцінки ухвалених цими акціонерами рішень.
"Введення в дію відповідного рішення СНБО створює додаткові правові підстави для оцінки зі сторони НБУ прийнятих підсанкційними акціонерами рішень", – додавли в НБУ.
Як повідомлялося, раніше Нацбанк тимчасово позбавив права голосу акціонерів банків "Форвард", "Український капітал", "Альфа-Банк" і "Перший інвестиційний банк".
Зокрема, НБУ заблокував право голосу мажоритарного акціонера "Першого інвестиційного банку", російського бізнесмена Євгенія Гінера (88,89%).
У "Форвард Банку" Нацбанк тимчасово заборонив голосувати іншому російському бізнесмену Рустаму Таріко (опосередковано контролює 100% акцій), АТ "Компанія "Русский стандарт" (опосредовано 100%), ТОВ "Русский Стандарт-Инвест" (14,64% опосередковано) і АТ "Банк Русский Стандарт" (100% прямо).
Крім того, у березні Нацбанк позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку", зокрема Михайла Фрідмана.
19 жовтня президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 жовтня "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, санкції було запроваджено проти всіх вказаних вище російських бізнесменів.
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