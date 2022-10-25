"Справа Гладковського": НАБУ повідомило про підозру директору підприємства "Укроборонпрому"

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили директору державного приладобудівного заводу (входить до складу ДК "Укроборонпром") в одержанні 2,44 млн грн неправомірної вигоди та недекларуванні нерухомості за кордоном.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії підозрюваного кваліфікували за ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Слідство встановило, що директор держпідприємства впродовж вересня 2016-січня 2017 років одержав від осіб, пов’язаних із ТОВ "Оптимумспецдеталь", неправомірну вигоду ("відкат") у понад 2,44 млн грн за приховування махінацій із безпідставною оплатою за поставку товарів військового призначення на користь зазначеної компанії.

Крім того, НАБУ та САП здобули докази, що підозрюваний не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, відомості про квартиру в Болгарії, яка належить його дружині. Вартість цього майна станом на дату його реєстрації у 2020 році становила близько 1,33 млн грн (за офіційним курсом НБУ).

НАБУ та САП розслідували низку корупційних епізодів у діяльності ДК "Укроборонпром" за участі ТОВ "Оптимумспцедатель". Дотепер слідство встановило дев’ятьох учасників цієї корупційної схеми. Із них четверо засуджено, ще четверо – на лаві підсудних. У межах розслідування цих епізодів встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 46 млн грн, із яких 25,77 грн – податок на додану вартість, 20,63 грн – податок на прибуток.

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Нагадаємо, у лютому 2019 року команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила розслідування, в якому стверджується, що Ігор Гладковський, син екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (раніше мали прізвище Свинарчук), разом із Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою прокладки" (у тому числі "Оптимумспецдеталь) постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у два-чотири рази цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить мінімум 250 млн грн.

Автори розслідування стверджували, що до корупційних угод причетні екс-керівник "Укрспецекпорту" та голова держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Навесні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру чотирьом особам у справі компанії "Оптимумспецдеталь", яка фігурувала у корупційному скандалі про постачання запчастин підприємствам "Укроборонпрому". 21 грудня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру Ігорю Гладковському в отриманні 950 тис. грн неправомірної вигоди. Також Жукову повідомили підозру у справі про ухилення від сплати податків.

Згодом Віталій Жуков і Андрій Рогоза зі справи Гладковського-молодшого пішли на угоду зі слідством. Однак, угоду з Рогозою не затвердив Солом'янський райсуд Києва, а з Жуковим – Вищий антикорупційний суд. Водночас справу Ігоря Гладковського апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взагалі передала на розгляд Солом'янського суду.

Вже восени 2021 року Міністерство оборони України у рамках державного оборонного замовлення визначило розробником боєприпасу ВОГ-17В приватну компанію "Спеціальне конструкторське бюро "Вектор-В" та уклало з нею відповідний контракт. Керівником ТОВ "СКБ "Вектор-В" є той таки Віталій Жуков, якого НАБУ та САП підозрювали в несплаті податків на суму понад 49 млн грн та легалізації цих коштів. Жуков разом із сином Олега Гладковського Ігорем був фігурантом скандального журналістського розслідування про організацію розкрадання коштів в "Укроборонпромі".